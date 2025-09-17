Država oglasila prodaju novog “3. maja”. Od novog kupca ne traže se poslovni planovi i ulaganja

Tvrtka 3. maj Rijeka 1905 nastavila je djelatnost na istoj lokaciji i ugovorila nove poslove. Ranije ugovorene poslove završio je "stari" 3. maj, nakon čega je njegov nadzorni odbor predao zahtjev za otvaranje stečaja, koji je u svibnju i otvoren na Trgovačkom sudu u Rijeci.