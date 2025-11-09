Dubrovački gradonačelnik: Ovo što izvode Pupovac i Srpsko narodno vijeće su namjerne provokacije

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković danas je na svom Facebooku komentirao aktualne događaje u Splitu te je, između ostalog, ustvrdio da Pupovac i Srpsko narodno vijeće namjerno provociraju jer "žele da se događaji i revolucija s ulica Beograda i Novog Sada preliju kod nas".
Mato Franković je u objavi napisao da se osvrće na jedan komentar njegovog prijatelja koji je kritizirao njegov jučerašnji govor, a u kojem je također komentirao protjerivanje izvođača s Dana srpske kulture i prosvjed Torcide u Splitu te maskirane muškarce na istoj manifestaciji u Zagrebu. Evo što je dubrovački gradonačelnik napisao:
"Na događanja od prije par dana u Splitu postavlja se pitanje zašto prošle godine nitko nije reagirao kada se Splitom vijorila jugoslavenska zastava i pjevalo “Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo”? Kako to da nikome nije smetalo što je Seka Aleksić 23. 11. 2024. nastupala u Splitu samo nekoliko dana nakon obilježavanja pada Vukovara, grada-heroja?
Nikoga ja nisam nazvao huliganima ni crnokošuljašima poslušajte što sam rekao. Rekao sam da smo baštinici branitelja iz Domovinskog rata, a ne onih iz Drugog svjetskog rata ni jednih ni drugih."
"Ovo što izvode Pupovac i SNV su namjerne provokacije"
"Naš temelj je Domovinski rat i sveta krv hrvatskih branitelja. I ja sam, kao i ti, kao i svi pravi domoljubi, uvijek bio ZA DOM SPREMAN, ali ne za Hitlera, ne za Pavelića i ne za Tita, nego za Domovinu stvorenu krvlju 1991. godine.
Ovo što izvode Pupovac i Srpsko narodno vijeće su namjerne provokacije na koje su, nažalost, neki nasjeli. Žele da se događaji i revolucija s ulica Beograda i Novog Sada preliju kod nas. I zato sam reagirao. Ne da ne podržavam aktivnosti koje Pupovac i ekipa rade nego smatram da je žurno potrebno propitati od kud im pravo pozivati na tribinu u Zagreb ljude koji su veličali i dalje veličaju veliku Srbiju. Nemojmo nasjedati kao guske u magli ali nemojmo ni zaspati na straži. Na institucijama je da kažu da Veliko Srpske ideje u Hrvatskoj tko god ih organizirao ovdje nemaju mjesta a oni koji šire takvu propagandu za to trebaju odgovarati."
"Volimo domovinu, poštujmo je i čuvajmo je mudro, te znajmo prepoznati bitno od nebitnog.
Teško se pojedinci mire s velebnim koncertima Thompsona — od Imotskog, preko Dubrovnika i Hipodroma, pa sada diljem Hrvatske. Smeta im “Bojna Čavoglave” i njezin integralni dio “Za dom spremni”. Nazivaju hrvatske domoljube ustašama isto su to radili 1991. godine kada su nas napadali, a mi to nismo. Mi smo domoljubi koji vole svoju domovinu. I ponavljam sve što rade, ne rade slučajno. Jer MOŽEMO, Vučić i Pupovac pušu u isti rog. Ne dajmo da nas zavedu a ni zavade", poručio je Franković preko društvenih mreža.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
