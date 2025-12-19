Eksplozivni rast broja oboljelih od gripe, potvrđena dva smrtna slučaja

Iz HZJZ-a su izvijestili i da je za ovu sezonu nabavljeno trovalentno inaktivirano cjepivo protiv gripe koje je, kao i dosad, besplatno za sve osobe s povećanim rizikom od težeg oblika bolesti i komplikacija. Uz to, kažu da su nedavno dobili odobrenje Ministarstva zdravstva i HZZO-a da se postojeće cjepivo može besplatno ponuditi i osobama koje ne pripadaju rizičnim skupinama.