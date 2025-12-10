Gripa uranila: Dvostruko više oboljelih, porast interesa za cjepivo

"Svakodnevno se javljaju roditelji, mahom s manjom djecom osnovnoškolske ili vrtićke dobi, koji su vrlo često dobili gripu od svoje djece. Rizične su nam uvijek skupine koje borave u kolektivima. Moram priznati da mi se posljednjih dana javlja sve više ljudi, ja ih i dalje pozivam da dođu i da se cijepe", rekla je liječnica opće prakse Anamarija Bekavac.