Godinama nisu htjeli klima-uređaje jer su "ružni i bučni", a sad se pred Lidlom tuku za njih

Dodatnu prepreku predstavlja i regulativa. Francuska birokracija posebno dolazi do izražaja kada je riječ o klima-uređajima. U zgradama iz 19. stoljeća koje oblikuju parišku vizuru, stanovnici često ne dobivaju dopuštenje za postavljanje vanjskih kondenzacijskih jedinica jer propisi o zaštiti baštine čuvaju jedinstven izgled krovova i pročelja, većinom nastalih tijekom velike obnove Pariza koju je pod Napoleonom III. proveo Georges-Eugène Haussmann. U zgradama sa suvlasnicima potrebno je odobrenje suvlasničkog tijela prije postavljanja fiksne jedinice, a instalacije izvedene bez dopuštenja mogu biti uklonjene.