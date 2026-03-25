ŠUŠNJAR I TOMAŠEVIĆ
U Zagrebu počela gradnja najveće punionice električnih autobusa u Hrvatskoj: "Simboličan korak"
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u srijedu su u ZET-ovom Autobusnom servisu u Podsusedu otvorili radove na izgradnji punionice za 134 električna autobusa, projekt vrijedan 7,8 milijuna eura, financiran iz EU fondova, iz NPOO-a.
Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da danas čine vrlo bitan "simboličan korak", počinju s izgradnjom najveće punionice električnih autobusa u Hrvatskoj, koji označava energetsku i zelenu tranziciju gradskog javnog prijevoza u cijeloj Hrvatskoj.
Pohvalio je tvrtku Končar koja će izvoditi radove, a pobijedila je na međunarodnom natječaju javne nabave te ima rok od samo tri mjeseca da postavi 67 dvostruka brza punjača, odnosno ukupno 134 mjesta za autobuse, uz mogućnost daljnjeg proširenja.
Tomašević je istaknuo da se to poklapa s drugim projektom suradnje Grada s Ministarstvom prometa - nabave 62 nova električna autobusa, koje očekuje u listopadu ove godine. Poručio je kako im je cilj da cijeli ZET prebace na električnu energiju, odnosno više od 400 autobusa, što će se provoditi u fazama. Bit će postavljene i nove nadstrešnice te solarni paneli kako bi se struja kojom će se puniti električni autobusi proizvela iz sunca.
Šušnjar: Vidi se značaj suradnje države, grada i domaće industrije
I ministar Šušnjar je posebno istaknuo ulogu Končara jer njihovo sudjelovanje, kako je rekao, potvrđuje da hrvatska industrija ima znanje i kapacitet preuzeti ovakve projekte i biti nositelj energetske tranzicije.
"Ovdje se vidi koliko znači suradnja države, grada i industrije. Kada svatko preuzme svoj dio odgovornosti rezultati su vidljivi", poručio je Šušnjar.
Istaknuo je da danas u Zagrebu započinju projekt izgradnje infrastrukture koja će omogućiti punjenje električnih autobusa, a to će također pokazati smjer razvoja Zagreba ali i hrvatskog gospodarstva.
"Riječ je o ulaganju koje povezuje energetsku sigurnost, modernizaciju prometa i jačanje domaće industrije. Upravo takve projekte želimo vidjeti u cijeloj Hrvatskoj", poručio je Šušnjar te najavio da će sutra prije sjednice Vlade ići s daljnjom dodjelom za ostale gradove za elektrifikaciju javnog prijevoza.
Istaknuo je da je Vlada RH kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) osigurala 50 milijuna eura bespovratnih sredstava za razvoj infrastrukture za električne autobuse čime je omogućena realizacija ovakvih projekata u gradovima diljem Hrvatske.
Ministar je napomenuo da taj početak radova dolazi u trenutku globalne energetske krize te jasno potvrđuje smjer u kojem Vlada ide - prema većoj sigurnosti, stabilnosti ali isto tako i prema neovisnosti.
"Projekt izgradnje infrastrukture za punjenje električnih autobusa dio je politike Vlade RH i predstavlja jasan korak prema otpornijem i modernijem sustavu spremnom za izazove energetske i prometne tranzicije", poručio je.
Istaknuo je i da je zagrebački projekt posebno važan jer se radi o izgradnji ključne infrastrukture za funkcioniranje sustava električnih autobusa te dodao da će građani to vrlo konkretno osjetiti kroz tiši promet, čišći zrak i pouzdaniji javni prijevoz.
