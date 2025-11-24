Evo kako stoje radovi na Slavonskoj aveniji zbog požara Vjesnika: "Obavili smo 40-ak posto ukupnog posla"

"Treći je dan radova na proširenju Slavonske avenije radi omogućavanja ovog provizorija (privremenog rješenja). Što se tiče dinamike, radovi nam idu po zacrtanom planu, za sada smo nekih 40-ak posto ukupnih radova završili. Probijen je proboj, upravo se betonira, proširenje je napravljeno, veći dio njega je uređeno i nasipano kamenim materijalom. Otok smo suzili na raskrižju sa Savskom cestom", rekao je medijima Marko Velzek, zamjenik pročelnika zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.