Evo koji saborski zastupnik ima najviše javljanja u jesenskom zasjedanju. Šef oporbe govorio samo dva puta

Krajnost tim zastupnicima su njihove kolege koje se rijetko javljaju, onih koji su se u 44 dana javili pet i manje puta je 20-ak, a među njima je i vođa oporbe, SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić koji se jesenas javljao dva puta, oba kako bi govorio kao predstavnik Kluba SDP-a.