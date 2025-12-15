Hajdaš Dončić: Ako gledamo 10 Božjih zapovijedi, HDZ ih je prekršio sve

"Za mene ne. Postoji nešto što se zove prekršaj i vidjet ćemo kako će sudovi reagirati, ali sam vrlo jasan. Dvostrukih kriterija nema. Meni je neprihvatljivo ovo što se danas događa, da djeca koja imaju majice zagrebačkih sportskih klubova ne mogu biti u Dalmaciji ili oni s dalmatinskim sportskim klubovima ne mogu biti u Zagrebu. Ne želim u takvom društvu živjeti", rekao je.