"Požar se i dalje gasi, a vatrogasci saniraju rubove požarišta. Situacija izgleda bolje, no i dalje smo oprezni jer je riječ o vrlo velikoj opožarenoj površini. Na terenu djeluju dva kanadera, a treći stiže tijekom dana i ostat će u pripravnosti do večeri. Bit će stacioniran u dubrovačkoj zračnoj luci kako bi mogao brzo intervenirati ako bude potrebno. Imamo i dvojicu lakše ozlijeđenih vatrogasaca", rekao je Simović.