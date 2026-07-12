OTOK U PLAMENU
VIDEO / Na Korčuli i dalje gori: Na terenu 220 vatrogasaca, ozlijeđena su dvojica, gase i kanaderi
Veliki požar koji je u subotu izbio između Blata i Smokvice na Korčuli još nije ugašen, a više od 220 vatrogasaca i dalje se bori s vatrom na zahtjevnom i nepristupačnom terenu. U gašenju iz zraka sudjeluju dva kanadera, a tijekom dana očekuje se dolazak i trećeg protupožarnog zrakoplova.
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Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je kako je stanje danas povoljnije nego jučer, ali upozorava da opasnost još nije prošla.
"Požar se i dalje gasi, a vatrogasci saniraju rubove požarišta. Situacija izgleda bolje, no i dalje smo oprezni jer je riječ o vrlo velikoj opožarenoj površini. Na terenu djeluju dva kanadera, a treći stiže tijekom dana i ostat će u pripravnosti do večeri. Bit će stacioniran u dubrovačkoj zračnoj luci kako bi mogao brzo intervenirati ako bude potrebno. Imamo i dvojicu lakše ozlijeđenih vatrogasaca", rekao je Simović.
Državna cesta je otvorena, ali...
Vatrogascima je tijekom noći pomogla kiša, koja je usporila širenje vatre, no zbog velikog požarišta nastavlja se intenzivna sanacija kako bi se spriječilo ponovno izbijanje požara.
Državna cesta između Vele Luke i Korčule ponovno je otvorena za promet, ali iz Hrvatskog autokluba vozačima i dalje preporučuju da, ako mogu, izbjegavaju tu dionicu zbog blizine aktivnog požarišta, javlja Dalmacija danas.
Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da su vatrogasci tijekom proteklog dana i noći imali ukupno 145 intervencija diljem zemlje. U njima je sudjelovalo 247 vatrogasnih postrojbi, 1.024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila, što pokazuje koliko je proteklih dana bilo zahtjevno za vatrogasne snage.
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