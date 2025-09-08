Oglas

PROTIV CRNE GORE

FOTO / Hrvatska nogometna reprezentacija na rasprodanom Maksimiru lovi Svjetsko prvenstvo

N1 Info
08. ruj. 2025. 22:28
08.09.2025., stadion Maksimir, Zagreb - Kvalifikacije za FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.,
Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska nogometna reprezentacija na rasprodanom Maksimiru večeras u 20.45 sati igra protiv Crne Gore utakmicu 4. kola kvalifikacija za SP. Vatreni na stadionu na kojem su odigrali najviše svojih utakmica dočekuju Crnu Goru koju kao izbornik vodi Robert Prosinečki. Hrvatska traži nastavak dobrog rezultatskog niza. Veliki Žuti je odigrao prvu seniorsku utakmica upravo na tom stadionu u Dinamovom dresu. Crna Gora ima 6 bodova nakon četiri utakmice, a nakon dva poraza protiv Češke daleko su od SP-a, a Prosinečkom se opasno trese stolica.

Crna Gora ima 6 bodova nakon četiri utakmice, a nakon dva poraza protiv Češke daleko su od SP-a, a Prosinečkom se opasno trese stolica.

08.09.2025., stadion Maksimir, Zagreb - Kvalifikacije za FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., skupina L, Hrvatska - Crna Gora.
