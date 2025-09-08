FOTO / Hrvatska nogometna reprezentacija na rasprodanom Maksimiru lovi Svjetsko prvenstvo

Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska nogometna reprezentacija na rasprodanom Maksimiru večeras u 20.45 sati igra protiv Crne Gore utakmicu 4. kola kvalifikacija za SP. Vatreni na stadionu na kojem su odigrali najviše svojih utakmica dočekuju Crnu Goru koju kao izbornik vodi Robert Prosinečki. Hrvatska traži nastavak dobrog rezultatskog niza. Veliki Žuti je odigrao prvu seniorsku utakmica upravo na tom stadionu u Dinamovom dresu. Crna Gora ima 6 bodova nakon četiri utakmice, a nakon dva poraza protiv Češke daleko su od SP-a, a Prosinečkom se opasno trese stolica.

Podijeli

Oglas

Vatreni na stadionu na kojem su odigrali najviše svojih utakmica ugostili su Crnu Goru koju kao izbornik vodi Robert Prosinečki. Veliki Žuti je odigrao prvu seniorsku utakmica upravo na tom stadionu u Dinamovom dresu. Crna Gora ima 6 bodova nakon četiri utakmice, a nakon dva poraza protiv Češke daleko su od SP-a, a Prosinečkom se opasno trese stolica.

+ 3 Pogledajte Galeriju Marko Lukunic/PIXSELL Manje Marko Lukunic/PIXSELL Više Igor Kralj/PIXSELL Manje Igor Kralj/PIXSELL Više Igor Kralj/PIXSELL Manje Igor Kralj/PIXSELL Više Igor Kralj/PIXSELL Manje Igor Kralj/PIXSELL Više Slavko Midzor/PIXSELL Manje Slavko Midzor/PIXSELL Više Marko Lukunic/PIXSELL Manje Marko Lukunic/PIXSELL Više / 6