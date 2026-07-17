FOTO / Bivši šef nabave MORH-a doveden u USKOK na ispitivanje

"Nažalost, takvih slučajeva ima, vjerojatno će ih biti i u budućnosti, no ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo i učinili, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju proizvodima koji nemaju kvalitetu, lažiraju reference, preprodaju, ne proizvode ništa i stvaraju si ekstraprofit na štetu poreznih obveznika. U tom slučaju reagirali smo pravodobno i odmaknuli te slučajeve od sebe još prošle godine i ovo sada je logičan slijed onoga što se dogodilo prije godinu dana", poručio je ministar.