ANTIKORUPTIVNA AKCIJA
FOTO / Bivši šef nabave MORH-a doveden u USKOK na ispitivanje
Bivši načelnik Samostalnog sektora za postupke javne nabave Ministarstva obrane, brigadir Ivica Devčić, je priveden u USKOK na ispitivanje, dan nakon što je uhićen u opsežnoj antikorupcijskoj akciji.
Oglas
Na ispitivanje je dovedena i Alma Boch, direktorica tvrtke Design Vision, od koje je Ministarstvo obrane nabavljalo vojne čizme.
Uhićenja su provedena u sklopu istrage koju vodi Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Među osumnjičenima je i Devčić, koji je do kraja 2021. godine bio na čelu Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.
Slučaj je, tijekom obilježavanja Dana grada u Vinkovcima, komentirao ministar obrane Ivan Anušić. Istaknuo je da će uhićeni djelatnik Ministarstva obrane biti tretiran u skladu sa zakonom, što podrazumijeva prekid službe i udaljavanje s radnog mjesta.
Podsjetio je i da je MORH još ranije isključio iz svojih natječaja tvrtku koja se, prema neslužbenim informacijama, povezuje s ovom istragom, odnosno Design Vision.
"Svoje smo poteze na vrijeme povukli i sada je i pravosuđe učinilo što je trebalo i to ide dalje sukladno zakonu, a mi smo svoje završili", rekao je Anušić, prenosi tportal.
Naglasio je kako je Ministarstvo obrane reagiralo odmah nakon što su se pojavile sumnje u poslovanje pojedinih dobavljača.
"Nažalost, takvih slučajeva ima, vjerojatno će ih biti i u budućnosti, no ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo i učinili, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju proizvodima koji nemaju kvalitetu, lažiraju reference, preprodaju, ne proizvode ništa i stvaraju si ekstraprofit na štetu poreznih obveznika. U tom slučaju reagirali smo pravodobno i odmaknuli te slučajeve od sebe još prošle godine i ovo sada je logičan slijed onoga što se dogodilo prije godinu dana", poručio je ministar.
Nakon dovršetka ispitivanja USKOK će odlučiti o daljnjim procesnim koracima, uključujući i mogućnost podnošenja prijedloga za određivanje istražnog zatvora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas