MRCC Rijeka je poziv u pomoć s jedrilice, koja je doživjela havariju u nevremenu, primila jutros u 4,44 sati. S obzirom na slabu čujnost uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima na moru, u dogovoru s pulskom Kapetanijom određeno je područje traganje te su odmah potom u akciju traganja i spašavanja isplovili službenici LK Pula.