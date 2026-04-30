FOTO / Kaos u prometu prije produženog vikenda: Kilometarske kolone kolone na Lučkom

Kao što je HAK upozoravao, s početkom produženog vikenda krenule su i prve gužve na cestama, a kolona od nekoliko kilometara već se stvorila na Lučkom.

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, autocesta A6 Rijeka-Zagreb te Krčki most.

Gužve su danas najizraženije na glavnim pravcima prema moru. Na A1 kod naplatne postaje Lučko u smjeru juga kolona doseže oko tri kilometra, dok se dodatna zadržavanja bilježe i između čvorova Žuta Lokva i Otočac, gdje je zbog radova kolona duga oko dva kilometra.

Slično je i na A6 između Vrbovskog i Ravne Gore u smjeru Rijeke, gdje se u zoni radova vozi usporeno uz kolonu od oko dva kilometra, a povremeno se zatvara i tunel Čardak.

Problema ima i na riječkom području, gdje je na A7 kod čvora Matulji prema Istri i Opatiji kolona oko tri kilometra. U Trogiru se zbog prometne nesreće na DC409 promet odvija naizmjence jednim trakom, što dodatno usporava ulaz u grad.

Vozače dodatno usporavaju i manje izvanredne situacije na A3, gdje su zabilježene prepreke na kolniku, pa se na pojedinim dionicama vozi uz ograničenja i pojačan oprez.