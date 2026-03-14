FOTO / Kod Splita ulovljena iznimno otrovna riba: 'Konzumacija može biti fatalna'

Iz Institut za oceanografiju i ribarstvo pretpostavljaju da će se njezina brojnost s vremenom povećavati.
Oglas
Srebrenopruga napuhača u petak je ulovljena u blizini Splita, a prije nekoliko dana i na području južnog Jadrana, objavili su iz Institut za oceanografiju i ribarstvo te upozorili da konzumacija može biti fatalna.
"Ova vrsta sadrži iznimno potentan otrov tetrodotoksin, koji nakon konzumacije ribe može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Ako je ulovite, rukujte s njom pažljivo i po mogućnosti izbjegnite direktan kontakt. Osim otrova, ova vrsta ima snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima, pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne ozljede", objavio je Institut.
Iako je još uvijek relativno rijedak posjetitelj Jadranskog mora, iz Instituta pretpostavljaju da će se njezina brojnost s vremenom povećavati. "Uz novopridošlu vatrenjaču (Pterois miles), koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, te brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postupno mijenja sastav vrsta i poprima nova obilježja. Taj proces u znanstvenoj literaturi naziva se tropikalizacija mora", naveli su te mole da ih svi koji se suretnu sa srebrnoprugom napuhačom o tome i obavijeste.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas