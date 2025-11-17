Oglas

Bolnica dr. juraj njavro

FOTO / Molitva i svijeće u dvorištu vukovarske bolnice za žrtve agresije 1991.

author
Hina
|
17. stu. 2025. 20:37
Vukovar
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Uoči 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro", u molitvi i s upaljenim svijećama u ponedjeljak navečer okupilo se mnoštvo građana, odajući počast žrtvama velikosrpske agresije na taj grad 1991. godine.

Pored brojnih Vukovarski i Vukovaraca, molitvi je pred spomen-obilježjem u krugu bolnice nazočio i potpredsjednik Vlade te ministar obrane Ivan Anušić.

"Vukovar je spasio Hrvatsku. Tri mjeseca je držao najelitnije srpske gardijske brigade daleko od ostatka Hrvatske, posebice grada Osijeka, Vinkovaca. Dao je vremena Hrvatskoj vojsci da se pripremi, da se naoruža, dao je vremena i da međunarodna politička scena shvati što se ovdje događa", kazao je Anušić.

Molitvu su predvodili mladi grada Vukovar uz nastup klape "Sveti Juraj” Hrvatske ratne mornarice.

Iz vukovarske bolnice, koja je tijekom agresije doživjela velika razaranja, nakon okupacije, 20. studenoga odvedeno je 260 ranjenika, branitelja i medicinskog osoblja, od kojih je 200 ekshumirano 1996. godine iz masovne grobnice na Ovčari.

Vukovar
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Nedavno su pronađeni posmrtni ostaci tri nove žrtve dok su sudbine ostalih odvedenih iz bolnice još uvijek nepoznate.

U vukovarsku bolnicu tijekom tromjesječne opsade primljeno je oko 4000 ranjenika i obavljeno 2500 operacija.

Vukovar
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Na dječjem odjelu u vrijeme okupacije rođeno je 16 djece koja su skupa s ostalim ranjenicima trpila istu sudbinu. Pred sam kraj u podrumu bolnice bilo je smješteno 400 ranjenika, a na bolnicu je padalo i po 700 granata dnevno iako je znak crvenog križa bio istaknut na ulazu i na krovu bolnice

Brojni građani i po drugim gradovima širom hrvatske pale svijeće u spomen na žrtve Domovinskog rata.

Teme
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Dr. Juraj Njavro domovinski rat vukovar

