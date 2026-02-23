FOTO / Opasnost u strogom centru Zagreba: Ova vidljiva oštećenja danima izazivaju zabrinutost

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu posljednjih su dana posebno uočljiva velika oštećenja na kamenim pločama uz tramvajsku prugu.
Riječ je o dijelovima kolnika i pješačke zone koji su, prema svemu sudeći, stradali tijekom zimskih mjeseci, ali i pod utjecajem svakodnevnog prometa teških dostavnih vozila koja prolaze središtem grada.
Oštećene i neravne ploče predstavljaju potencijalnu opasnost za pješake, osobito za starije osobe i turiste, ali i za promet, budući da se nalaze neposredno uz tramvajsku trasu na najfrekventnijoj gradskoj lokaciji.
U tjednu kad su najavljene gotovo pa proljetne temperature otvara se prilika za sanaciju nastale štete kako bi se spriječile moguće ozljede građana i dodatna oštećenja infrastrukture u samom središtu Zagreba. To je posebno bitno jer već od idućeg tjedna zima ponovno "kuca na vrata".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
