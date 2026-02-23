Oglas

UZ TRAMVAJSKU PRUGU

FOTO / Opasnost u strogom centru Zagreba: Ova vidljiva oštećenja danima izazivaju zabrinutost

author
N1 Info
|
23. velj. 2026. 12:27
oštećenja uz prugu
Patrik Macek/PIXSELL

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu posljednjih su dana posebno uočljiva velika oštećenja na kamenim pločama uz tramvajsku prugu.

Riječ je o dijelovima kolnika i pješačke zone koji su, prema svemu sudeći, stradali tijekom zimskih mjeseci, ali i pod utjecajem svakodnevnog prometa teških dostavnih vozila koja prolaze središtem grada.

oštećenja uz prugu
Patrik Macek/PIXSELL

Oštećene i neravne ploče predstavljaju potencijalnu opasnost za pješake, osobito za starije osobe i turiste, ali i za promet, budući da se nalaze neposredno uz tramvajsku trasu na najfrekventnijoj gradskoj lokaciji.

oštećenja uz prugu
Patrik Macek/PIXSELL

U tjednu kad su najavljene gotovo pa proljetne temperature otvara se prilika za sanaciju nastale štete kako bi se spriječile moguće ozljede građana i dodatna oštećenja infrastrukture u samom središtu Zagreba. To je posebno bitno jer već od idućeg tjedna zima ponovno "kuca na vrata".

Teme
Trg bana Jelačića oštećenje pruga tramvaj zagreb

