PROLJETNE PAHULJE

FOTO / Pao snijeg na Zavižanu

30. tra. 2026. 08:22
Screenshot/DHMZ

U mnogim krajevima Hrvatske se razvedrilo, a jutros se Zavižan - zabijelio. Tijekom noći, naime, pao je snijeg, kako su snimile kamere DHMZ-a.

Narančasto upozorenje zbog snažnog vjetra na snazi je za riječko područje, dok je žuti meteoalarm izdan za područje Knina, Splita i Dubrovnika.

Jak vjetar koji puše stvara probleme i u prometu. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a u prekidu su i trajektna linija Prizna-Žigljen te katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

U nastavku četvrtka bit će vjetrovito, ali uglavnom sunčano posvuda, osobito u drugom dijelu dana.

Petak će biti pretežno sunčan. Tek će u unutrašnjosti prolazno biti umjerene naoblake. Bura će na moru postupno slabjeti.

Za vikend će biti mirnije, stabilnije, toplije, temperature će ići i do 25 stupnjeva.

Tople i vrlo tople prilike nastavit će se i s početkom novog tjedna, tek je oko sredine tjedna moguća nova promjena.

