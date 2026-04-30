Vremenska prognoza
Za vikend i do 25 stupnjeva, ubrzo nakon toga moguća nova promjena
Razvedrilo se u mnogim krajevima, oblačno je još u dijelu unutrašnjosti i u Dalmaciji, gdje ima mjestimice kiše. Probleme stvara snažan vjetar, udari su u noći mjestimice pod Velebitom premašivali 140 km na sat.
Na snazi je viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
U nastavku četvrtka bit će vjetrovito, ali uglavnom sunčano posvuda, osobito u drugom dijelu dana.
Petak će biti pretežno sunčan. Tek će u unutrašnjosti prolazno biti umjerene naoblake. Bura će na moru postupno slabjeti.
Za vikend će biti mirnije, stabilnije, toplije, temperature će ići i do 25 stupnjeva.
Tople i vrlo tople prilike nastavit će se i s početkom novog tjedna, tek je oko sredine tjedna moguća nova promjena.
