Američki nosač aviona USS George H.W. Bush (CVN-77) na nuklearni pogon, Ratne mornarice SAD-a, uplovio je u četvrtak ujutro pred luku Split.

Nosač aviona USS George H.W. Bush predvodio je veliku NATO vojnu vježbu pod nazivom “Neptune Strike 2022.” u kojoj je sudjelovalo više od 80 aviona, 14 brodova i oko 6.000 pripadnika iz 24 države NATO saveznika i partnera, uključujući Finsku i Švedsku.

Nakon vježbe uplovili su u akvatorij Splita.

Hrvatska je Vlada na sjednici od 27. listopada dala odobrenje za njegovo uplovljavanje.

Riječ je o jednom od najmlađih američkih nosača aviona i jednom od najvećih ratnih brodova na svijetu, dugom 333 metra, iz klase Nimitz američke ratne mornarice

Brod izgrađen 2009. može ploviti više od 20 godina bez dopunjavanja goriva. Na brodu se može smjestiti čak 3.532 članova posade, a može nositi 90 aviona i helikoptera.

Matična luka broda USS George H. W. Bush je mornarička baza u Norfolku u američkoj saveznoj državi Virdžiniji.

