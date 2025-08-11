Oglas

pobuna zbog azbesta

FOTO / Veliki prosvjed protiv Moby Drea, tražili oduzimanje koncesije Debeljaku

Hina
11. kol. 2025. 22:59
U Splitu je u ponedjeljak održan veliki prosvjed protiv zadržavanja talijanskog broda Moby Drea u Brodosplitu, zbog tereta s azbestom kojim brod trenutno raspolaže tijekom remonta

Na prosvjedu kojeg je u ponedjeljak organizirala Građanska inicijativa Zdravi Split zatraženo je da talijanski brod Moby Drea , koji je u Brodosplitu radi remonta tereta s azbestom, odmah napusti Hrvatsku, a da se vlasniku Brodosplita Tomislavu Debeljaku oduzme koncesija.

Ministarstvo izdalo rješenje kojim se zahtijeva odlazak, no...

Aktivistica inicijative Danijela Veber je podsjetila na današnju odluku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uz konzultacije s premijerom Andrejom Plenkovićem, kojom se nalaže brodu Moby Drea da u roku od sedam dana napusti hrvatske teritorijalne vode.

Veber je rekla da 'dok ne vide da brod odlazi u Italiju ne vjeruju'.

"Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture brodu „Moby Drea“, koji je u teglju dovezen u luku posebne namjene - brodogradilište „Brodosplit“ radi obavljanja najavljenog remonta, naloženo je napuštanje brodogradilišta u roku od sedam dana," priopćeno je ranije danas iz Ministarstva.

O navedenoj temi, kako je obrazloženo, jutros su održane konzultacije premijera Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Ministarstvo i DIRH utvrdili "nove okolnosti i činjenice"

Zajedničkim postupanjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Državnog inspektorata RH došlo je do utvrđivanja novih činjenica i okolnosti, navedeno je.

"Obzirom da iz istog proizlazi kako bi se radilo o zbrinjavanju otpada u suprotnosti s pozitivnim propisima Hrvatske, vlasniku broda i Brodograđevnoj industriji Split d.d. izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za organizaciju prijevoza broda bez posade," poručili su iz Ministarstva.

Koje su to nove okolnosti?

Veber je upitala koje su to okolnosti koje su se promijenile, ustvrdivši da su te okolnosti prosvjednici koji su i prije desetak dana organizirali prosvjed tražeći da brod ode iz Hrvatske.

Po navodima organizatora, na prosvjedu se okupilo više od tisuću građana, a Veber ih je preko razglasa pitala - jeste li da se Debeljaku oduzme koncesija na što su odgovorili potvrdno.

azbest brodosplit marija vučković moby drea prosvjed split

