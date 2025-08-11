"Obzirom da iz istog proizlazi kako bi se radilo o zbrinjavanju otpada u suprotnosti s pozitivnim propisima Hrvatske, vlasniku broda i Brodograđevnoj industriji Split d.d. izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za organizaciju prijevoza broda bez posade," poručili su iz Ministarstva.