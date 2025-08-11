Brodosplit otkrio da radovi na Moby Drea još nisu počeli, pozivaju Split da osnuje stručnu skupinu

"Brodosplit nije, niti će ikada biti, tvrtka koja radi štetno ili protuzakonito. Naš rad temelji se na profesionalnosti, poštivanju propisa i zaštiti zdravlja ljudi i okoliša. Trenutno dovršavamo tri ophodna broda i čekamo da Ministarstvo obrane nastavi suradnju na postojećim projektima, kao i da država izda potrebna jamstva za nove ugovorene gradnje", istaknuli su te podsjetili da su, na preporuku bivšeg ministra gospodarstva, pristali na veći angažman u segmentu remonta, iako je njihova osnovna djelatnost gradnja brodova.