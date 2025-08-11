Oglas

Ministarstvo mora naložilo brodu "Moby Drea" da napusti teritorijalne vode Hrvatske

Hina
11. kol. 2025. 17:47
Moby Drea kod Čiova
N1 / Mateja Ištuk

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ponedjeljak poslijepodne naredilo je talijanskom brodu "Moby Drea", koji je usidren u splitskom brodogradilištu radi remonta tereta s azbestom, da napusti Brodosplit i teritorijalne vode Republike Hrvatske u roku od sedam dana.

"Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture brodu „Moby Drea“, koji je u teglju dovezen u luku posebne namjene - brodogradilište „Brodosplit“ radi obavljanja najavljenog remonta, naloženo je napuštanje brodogradilišta u roku od sedam dana," ističe se u priopćenju Ministarstva.

O navedenoj temi, kako je obrazloženo, jutros su održane konzultacije predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković.

Zajedničkim postupanjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Državnog inspektorata Republike Hrvatske, kako se navodi, došlo je do utvrđivanja novih činjenica i okolnosti.

"Obzirom da iz istog proizlazi kako bi se radilo o zbrinjavanju otpada u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, vlasniku broda i Brodograđevnoj industriji Split d.d. izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za organizaciju prijevoza broda bez posade," poručili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Moby Drea

