FOTO, VIDEO / Pogledajte akciju policije u kojoj je uhićen kradljivac skupocjenog Audija

Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu pretraženi su domovi obojice navedenih, kojom prilikom su oduzeti otuđeni predmeti iz počinjenja kaznenog djela teške krađe, zatim otuđeno vozilo, više komada registarskih pločica, više komada mobilnih uređaja, zračne puške i air soft pištolji. Također je pronađeno 5 grama sasušene biljne materije nalik na drogu tipa marihuana, nekoliko vrećica sa sadržajem bijele praškaste materije nalik na drogu kokain ukupne mase od 8 grama, 18 komada ručno rađenih cigareta od mješavine duhana i biljne materije nalik na konoplju te tegle sa 3 stabljike zelene boje u rastu, nalik na stabljike biljke indijske konoplje visina od oko 30 cm.