FOTO, VIDEO / Snažno nevrijeme u Osijeku: Padala stabla, ulice potopljene

"Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje", poručili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.