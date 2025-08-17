Oglas

"Otvorilo se nebo"

FOTO, VIDEO / Snažno nevrijeme u Osijeku: Padala stabla, ulice potopljene

author
N1 Info
|
17. kol. 2025. 19:26
17.08.2025., Istarska ulica, Osijek
David Jerkovic/PIXSELL

O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite.

Oglas

"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla..."

"Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek za 24sata.

"Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje", poručili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.

17.08.2025., Istarska ulica, Osijek - Velika kolicina kise izazvala probleme s odvodnjom.
17.08.2025., Istarska ulica, Osijek - Velika kolicina kise izazvala probleme s odvodnjom.
17.08.2025., Istarska ulica, Osijek - Velika kolicina kise izazvala probleme s odvodnjom. Photo: David Jerkovic/PIXSELL
+ 2
Pogledajte Galeriju
Teme
Nevrijeme Osijek oluja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ