"Otvorilo se nebo"
FOTO, VIDEO / Snažno nevrijeme u Osijeku: Padala stabla, ulice potopljene
O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite.
"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla..."
"Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek za 24sata.
"Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje", poručili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.
David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL
