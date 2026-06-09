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FOTO, VIDEO / Vatreni krenuli na Svjetsko prvenstvo. Evo što su poručili prije puta
Hrvatska reprezentacija završila je s pripremama na domaćem tlu te je nakon dvije odrađene prijateljske utakmice otputovala u SAD.
Reprezentacija bi trebala sletjeti u Zračnu luku Washington Dulles u 16 sati prema lokalnom vremenu, a po našem u 22 sata.
Hrvatska nogometna reprezentacija bit će smještena u gradu Alexandriji u Virginiji, nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada.
Tamo će biti sve do 15. lipnja kada putuju za Dallas gdje ih očekuje prva utakmica s Engleskom.
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"Uzbuđeni smo. Čeka nas jedan veliki turnir. Dat ćemo sve od sebe da damo svoj maksimum i da u svakoj utakmici izginemo jedan za drugog", rekao je Martin Erlić i dodao da ih čeka težak protivnik (Engleska), ali da imaju vremena da se pripreme za utakmicu.
"Svi smo spremni i očekujemo to Svjetsko prvenstvo. Najvažnije je da smo svi zdravi i spremni, iščekujemo tu prvu utakmicu", dodao je Petar Musa.
Hrvatska je u nešto više od dva tjedna priprema odrađenih u Rijeci i Varaždinu odigrala dvije utakmice. Prvo je na Rujevici protiv Belgije poražena 0-2, a zatim je u gradu izbornika Zlatka Dalića u sudačkoj nadoknadi svladana Slovenija rezultatom 2-1.
Vatreni za osam dana igraju prvi susret Svjetskog prvenstva protiv Engleske, nakon čega ih čeka duel s Panamom 24. lipnja i Ganom 27. lipnja.
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