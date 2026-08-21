"TO SEŽE U 2000. GODINU"
Franković: Hajdaš Dončić godinama nezakonito odlagao opasni otpad u Lici
Odlaganje opasnog otpada u Gospiću i Lici bila je i u petak glavna tema slobodnih saborskih govora, a HDZ-ov Mato Franković rekao je da je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
Osuđujući sve ono što se događalo u Gospiću Mato Franković (Klub HDZ-a) rekao je da kronologija nezakonitog odlaganja otpada seže još od 2000. godine a ne od prije osam godina kako se to sada namjerno pokušava implicirati.
Smatra da je jučerašnja rasprava oporbenih zastupnika bila poziv 'na linč'. "Cilj nije bio kako riješiti pitanje otpada, cilj je bio isključivo politički. O tome je bez dlake govorio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić", kazao je.
Licemjernim smatra da Hajdaš Dončić u Saboru proziva za nezakonito odlaganje otpada, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
"Kada je postao ministar u Vladi Zorana Milanovića nije se brinuo oko toga, nije riješio to pitanje, nije mu tada bilo stalo do Ličana, tada nije sazivao presice, nije ga bilo briga", kazao je ustvrdivši da je HDZ 2019. očistio Dončićev otpad na kojem je on zaradio.
SDP-ovka: Jeste li zabrinuti za povišene koncentracije arsena u vodama Dubrovnika? Franković: Voda u Dubrovniku je apsolutno čista
To je izazvalo više reakcija, a SDP-ova Maria Blažina upitala ga je li zabrinut za povišene koncentracije arsena u vodama Dubrovnika zbog procjednih voda odlagališta, a Franković joj je odgovorio da je voda u Dubrovniku apsolutno čista.
Siniša Hajdaš Dončić (Klub SDP-a) jedino rješenje oko opasnog otpada u Gospiću i Lici vidi u konkretnom dijalogu. "A to vam je ministarstvo, fond i sva ostala uključiva tijela", pojasnio je.
Naveo je i da je SDP predložio da se javno objavi tablica sa svojevrsnim semaforom u kojoj će stajati tko će i kada što provesti te kada će odlagalište otpada biti sanirano.
Hajdaš Dončić drži i da izvanredna sjednica sabora neće ništa riješiti jer "nema tablice, nema mjera, nema ni sredstava. Nema ni pokušaja da Sabor bude ono tijelo koje će nadzirati i davati tempo Vladi jer je Vlada pokazala da nema dovoljno kapaciteta", kazao je.
'Za vrijeme Ćorića se uvoz otpada u Hrvatsku liberalizirao i time su se otvorila vrata'
Zvonimir Troskot (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) rekao je da Vlada nije svjesna što se nalazi u Gospiću, dolini Gacke i sjevernom Primorju i zaleđu Zadra.
Istaknuo je da Most nudi rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta poput silosa i odlagališta smeća.
Također, traži i odmah zaustavljanje bilo kakvog uvoza otpada iz inozemstva. Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA i ISU - PIP-a) rekao je da se cijeli slučaj Gospić odvijao kroz najmanje četiri ili pet godina. Za to vrijeme, poručio je, za sustav gospodarenja otpadom bila su zadužena tri ministra koji su i sada u Vladi.
Podsjetio je da se za vrijeme Tomislava Ćorića, koji je tada bio zadužen za zaštitu okoliša, promijenio zakon i liberalizirao uvoz otpada u Hrvatsku i time su se 'otvorila vrata'.
Također, ministar Damir Habijan je 'bio na straži' dok je usred bijelog dana prošlo 1500 kamiona, a ministrica Marija Vučković dvije godine nakon saznanja da se u Gospću događa nešto što se ne bi trebalo događati nije poduzela potrebne mjere.
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