Gori medicinski otpad na odlagalištu Rakitovac: "Ako se zapali drugi sloj, gašenje bi moglo trajati mjesecima

'Danas smo tražili i pomoć od županijskog zapovjednika. On nam je osigurao još jednu vatrogasnu cisternu iz DVD-a Perušić tako da imamo kontinuiranu opskrbu vodom i nadamo se da će biti dobro. Vjetar nam ide na ruku jer nije zadimljenost u gradu i nadamo se da će biti dobro', rekao je Josipović.