Gori medicinski otpad na odlagalištu Rakitovac: "Ako se zapali drugi sloj, gašenje bi moglo trajati mjesecima

Požar je buknuo na gospićkom gradskom odlagalištu otpada Rakitovac. Zahvaćena je velika površina, a na požarištu je osam vatrogasaca s četiri vatrogasna vozila, koji su vatru gasili i noćas
Oglas
Moguće zapaljenje drugog sloja otpada
Svi se nadaju da se vatra neće probiti kroz 50 centimetara zemlje i zapaliti idući sloj otpada, što bi vjerojatno dovelo do višemjesečne borbe, rekao je za HRT Marko Josipović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Gospić.
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović iskoristio je situaciju da pozove premijera Andreja Plenkovića da se što prije krene u sanaciju ilegalnog odlagališta medicinskog otpada kod silosa.
Stanovnici izražavaju zabrinutost zbog mogućeg onečišćenja zraka, osobito jer je odlagalište Rakitovac već ranije bilo u središtu skandala oko nepravilnog odlaganja otpada, poznatog pod nazivom "Slučaj Šincek“.
Vjetar ide na ruku
'Danas smo tražili i pomoć od županijskog zapovjednika. On nam je osigurao još jednu vatrogasnu cisternu iz DVD-a Perušić tako da imamo kontinuiranu opskrbu vodom i nadamo se da će biti dobro. Vjetar nam ide na ruku jer nije zadimljenost u gradu i nadamo se da će biti dobro', rekao je Josipović.
"Pozivam premijera da stane na čelo povjerenstva koje će već sutra početi zbrinjavati onaj opasni otpad. Ovdje se ne radi o opasnom otpadu. Nadam se da su građani Gospića i Ličko-senjske županije to zaslužili", naglasio je Darko Milinović, gradonačelnik Gospića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas