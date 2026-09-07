ŽELJKA ŠIKIĆ
Ličanka koja je dobila ovacije na prosvjedu: "Naša djeca tek počinju živjeti i zaslužuju da im bude predivno!"
Željka Šikić, predsjednica Udruge roditelja djece s posebnim potrebama i Gospićanka koja živi samo 50 metara od ilegalnog odlagališta otpada, oduševila je govorom tijekom prosvjeda u Zagrebu, a svoje dojmove i očekivanja otkrila je našem Borni Šmeru.
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U samoj priči o otpadu je otpočetka i najglasnija je.
"Prosvjed je prošao predivno, ljudi su bili predivni. Kad sam se popela na pozornicu i vidjela koliko ima ljudi, bila sam oduševljena. Nisam željela riskirati pa sam čitala govor s papira", kazala je na početku pa nastavila:
"Otpad može s vremenom početi utjecati na zdravlje ljudi i potrebno ga je što prije početi sanirati. I da ta sanacija bude kvalitetna, ne da se premjesti na neko drugo mjesto pa da se i drugi ljudi moraju boriti protiv toga. Živimo ovdje, u prekrasnoj domovini. Pošteni smo prema njoj, radimo, plaćamo porez i najmanje što političari koje smo birali jest početi s hitnom sanacijom."
Premijer Andrej Plenković u Gospiću je tri dana prije prosvjeda rekao da on nije potreban.
"Drago mi je da se prosvjed održao i da političari nisu bili na pozornici. I drago mi je da se okupilo toliko ljudi jer se nisam osjećala usamljeno i ludo. Mene je istinski strah za moju djecu, za drugu djecu..."
"Moram se zahvaliti svima koji su mi slali poruke nakon govora jer uvijek sam samokritična pa nisam njime bila zadovoljna. To su sitnice koje potvrđuju da u Hrvatskoj postoje pošteni i dobri ljudi, normalni, koji rade i žele živjeti bez straha. Nadam se da će nam budućnost biti svjetlija. Naša djeca tek počinju živjeti i zaslužuju da im bude predivno. Ovo u subotu je bilo toliko zajedništvo, ljudi su bili toliko predivni. Mislim da možemo napraviti kvalitetan zaokret, samo treba imati želje za razgovor i komunikaciju. A Vlada mora shvatiti da je ovo hitno, hitno i hitno."
Tvrdi da zahtjevi koje su predstavili nisu nerealni.
"Vjerujem da postoje sposobni ljudi u Vladi i da će napraviti plan. Mi im možemo pomoći koliko god treba, samo je bitno da se ne odugovlači i neka se krene raditi."
Na kraju je rekla da subotnji prosvjed neće biti posljednji.
"Voljela bih da se sve digne na razinu Hrvatske i vjerujem da neće stati samo na ovome. Nastavljamo dalje, ne odustajemo", zaključila je Željka Šikić.
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