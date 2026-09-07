Ličanka koja je dobila ovacije na prosvjedu: "Naša djeca tek počinju živjeti i zaslužuju da im bude predivno!"

"Moram se zahvaliti svima koji su mi slali poruke nakon govora jer uvijek sam samokritična pa nisam njime bila zadovoljna. To su sitnice koje potvrđuju da u Hrvatskoj postoje pošteni i dobri ljudi, normalni, koji rade i žele živjeti bez straha. Nadam se da će nam budućnost biti svjetlija. Naša djeca tek počinju živjeti i zaslužuju da im bude predivno. Ovo u subotu je bilo toliko zajedništvo, ljudi su bili toliko predivni. Mislim da možemo napraviti kvalitetan zaokret, samo treba imati želje za razgovor i komunikaciju. A Vlada mora shvatiti da je ovo hitno, hitno i hitno."