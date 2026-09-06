Udruge prozivaju Vladu: "Svjesno je dopustila uvoz opasnog otpada jer netko na tome lijepo zarađuje"

Ističe da brojne lokacije na kojima se otpad ilegalno odlaže do danas nisu sanirane. Najkritičnije u Zagrebu i okolici su: šuma Ježdovec u kojoj se nalaze deseci tisuća tona zakopanog otpada, jezera na Savici u kojima je prije više od 40 godina odloženo 50 bačvi mazuta i katrana, Kosnica u kojoj prema procjenama nekoliko stotina tisuća tona otpada leži direktno iznad izvora pitke vode te industrijski kompleks na Žitnjaku u kojem je tvrtka E-Kolektor po odlasku u stečaj ostavila više od 10.000 tona otpada.