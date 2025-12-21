Građevinski poduzetnici podržali "Bačićev zakon": On predstavlja važan iskorak za graditeljstvo

"Posebno pozdravljamo uključivanje i reafirmaciju Posebnih uzanci o građenju kroz Zakon o gradnji, budući da one čine temelj stabilnih i uravnoteženih ugovornih odnosa u graditeljstvu. Njihova primjena osigurava veću predvidivost, ravnotežu prava i obveza ugovornih strana te doprinosi smanjenju potencijalnih sporova u provedbi građevinskih projekata. Njihovo jasno prepoznavanje u zakonodavnom okviru vraća nužnu razinu pravne sigurnosti svim sudionicima u procesu građenja, uključujući investitore, izvođače i projektante."