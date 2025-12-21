Građevinski poduzetnici podržali "Bačićev zakon": On predstavlja važan iskorak za graditeljstvo

HUP - Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) izrazila je snažnu potporu ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branku Bačiću u donošenju novog Zakona o gradnji.
Oglas
"On predstavlja važan iskorak prema stvaranju jasnijeg, učinkovitijeg i pravno sigurnijeg okvira za sektor graditeljstva", naglasili su pa dodali:
"Posebno pozdravljamo uključivanje i reafirmaciju Posebnih uzanci o građenju kroz Zakon o gradnji, budući da one čine temelj stabilnih i uravnoteženih ugovornih odnosa u graditeljstvu. Njihova primjena osigurava veću predvidivost, ravnotežu prava i obveza ugovornih strana te doprinosi smanjenju potencijalnih sporova u provedbi građevinskih projekata. Njihovo jasno prepoznavanje u zakonodavnom okviru vraća nužnu razinu pravne sigurnosti svim sudionicima u procesu građenja, uključujući investitore, izvođače i projektante."
"Zakon ide u dobrom smjeru"
Smatraju da novi Zakon o gradnji, uz dosljednu primjenu Posebnih uzanci o građenju, doprinosi većoj transparentnosti i učinkovitosti ugovornih odnosa, omogućuje bržu i kvalitetniju realizaciju projekata, smanjuje pravnu nesigurnost i broj sudskih sporova te jača konkurentnost domaće građevinske operative.
"U razdoblju snažnog investicijskog ciklusa, intenzivne obnove nakon potresa i potrebe za ubrzanim razvojem infrastrukture, jasno, stabilno i predvidivo zakonodavno okruženje ključno je za održiv rast sektora graditeljstva. Upravo zato HUP - Udruga poslodavaca graditeljstva smatra da novi Zakon o gradnji ide u dobrom smjeru i predstavlja kvalitetnu osnovu za daljnji razvoj i profesionalizaciju ove strateški važne gospodarske grane", tvrde u priopćenju pa zaključuju:
"Dajemo i punu potporu Zakonu o prostornom uređenju, koji potiče investicije uz istodobno odgovorno očuvanje prostora. HUP - Udruga poslodavaca graditeljstva ostaje otvoren i konstruktivan partner Ministarstvu u daljnjoj provedbi zakona te u izradi podzakonskih akata, s ciljem jačanja pravne sigurnosti i održivog razvoja hrvatskog graditeljstva."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas