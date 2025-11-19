Gradonačelnik Vukovara: Nijedan političar nije zlorabio Dane sjećanja za vlastitu promociju

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček ocjenio je u srijedu kako je jučerašnje obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. prošlo dostojanstveno i s pijetetom prema žrtvi toga grada u Domovinskom ratu.
Oglas
Rekao je i kako nijedan političar nije zlorabio Dane sjećanja za vlastitu promociju.
„Zadovoljan sam jer smo pokazali da možemo unatoč svim sitnim provokatorima dostojanstveno obilježiti Dane sjećanja na žrtvu Vukovara i dobro da je sve prošlo“, rekao je.
Ocijenio je i kako dok god je sadašnja vladajuća garnitura na vlasti u Srbiji boljitka u suradnji oko pitanja nestalih osoba neće biti.
"Mislim da Hrvatska ima određene mehanizme u svojim rukama u smislu uvjetovanja daljnjeg napretka Srbije prema Europskoj uniji“, rekao je dodajući kako tu nije samo riječ o informacijama vezanim uz nestale osobe već i o isplati ratne štete kao i ratne štete zatočenicima srbijanskih ratnih logora.
Marijan Pavliček u Borovu naselju bio je nazočan obilježavanju stradanja te vukovarske gradske četvrti u Domovinskom ratu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas