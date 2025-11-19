Oglas

Marijan Pavliček

Gradonačelnik Vukovara: Nijedan političar nije zlorabio Dane sjećanja za vlastitu promociju

author
Hina
|
19. stu. 2025. 15:47
Marijan Pavliček
David Jerkovic/PIXSELL

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček ocjenio je u srijedu kako je jučerašnje obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. prošlo dostojanstveno i s pijetetom prema žrtvi toga grada u Domovinskom ratu.

Rekao je i kako nijedan političar nije zlorabio Dane sjećanja za vlastitu promociju.

„Zadovoljan sam jer smo pokazali da možemo unatoč svim sitnim provokatorima dostojanstveno obilježiti Dane sjećanja na žrtvu Vukovara i dobro da je sve prošlo“, rekao je.

Ocijenio je i kako dok god je sadašnja vladajuća garnitura na vlasti u Srbiji boljitka u suradnji oko pitanja nestalih osoba neće biti.

"Mislim da Hrvatska ima određene mehanizme u svojim rukama u smislu uvjetovanja daljnjeg napretka Srbije prema Europskoj uniji“, rekao je dodajući kako tu nije samo riječ o informacijama vezanim uz nestale osobe već i o isplati ratne štete kao i ratne štete zatočenicima srbijanskih ratnih logora.

Marijan Pavliček u Borovu naselju bio je nazočan obilježavanju stradanja te vukovarske gradske četvrti u Domovinskom ratu.

Teme
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje marijan pavliček vukovar

