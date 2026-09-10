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Željko Turk

Gradonačelnik Zaprešića: Zagrebačka županija ukinula tvrtki Tabak dozvolu za gospodarenje otpadom

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Hina
|
10. ruj. 2026. 17:28
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Zeljko Turk. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk potvrdio je Hini da je Zagrebačka županija u srijedu ukinula tvrtki Tabak dozvolu za gospodarenje otpadom i to na poticaj Grada Zaprešića kada se saznalo da bi se dio gospićkog otpada mogao zbrinuti u tom gradu.

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Gradonačelnik Zaprešića ističe da tvrtka Tabak nikada u tom gradu nije ništa radila i da im je nepoznata, ali su potaknuli tu temu kada su, kaže, saznali, "da je predviđeno da dio otpada iz Gospića ide u Zaprešić".

Jučer je, dodaje Turk, Zagrebačka županija ukinula tvrtki Tabak dozvolu za gospodarenje otpadom.

Na naše pitanje kako je tvrtka ranije imala dozvolu, a sada je ukinuta, Turk je rekao da to treba pitati Zagrebačku županiju.

"To je dobro pitanje. Dozvola je postojala vjerojatno kao dio neke uredbe. Grad Zaprešić nažalost nije stranka u postupku, makar je riječ o prostornom planu, i o tome nije imao saznanja, no temu smo potaknuli nakon saznanja da bi se dio otpada zbrinuo u Zaprešiću", objasnio je.

Na pitanje o kojim nepravilnostima je tu bilo riječi, s obzirom na to da ih spominje na svom Facebook statusu, Turk odgovara da bi prostor za upravljanje i gospodarenje otpadom radio i funkcionirao, mora biti u skladu s prostornim planom i GUP-om i mora imati valjanu dokumentaciju.

"Mi smo tražili da Županija to istraži, a o tome koje su nepravilnosti to bi trebali pitati u Županiji. Ja do kraja ne mogu reći, ali činjenica je da čim je dozvola ukinuta, one su kao takve neke postojale", rekao je zaprešićki gradonačelnik.

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Teme
gospodarenje otpadom tabak grupa zaprešić željko turk

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