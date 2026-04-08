Greenpeace prozvao Vladu: Plinska industrija i dalje krši zabranu EU-a

Greenpeace Hrvatske upozorio je u srijedu da pojedina postrojenja za fosilni plin i naftu spaljuju velike količine metana, čime rasipaju energiju i krše Uredbu EU-a o metanu, koja zabranjuje rutinsko spaljivanje metana na baklji od 5. veljače ove godine.
Koristeći se monitoringom na terenu i satelitskim podacima, Greenpeace je dokumentirao opetovano spaljivanje plina na baklji tijekom veljače i ožujka, priopćila je ta udruga.
Greenpeace je postavio skrivene kamere koje su tijekom veljače zabilježile stanje svakih 90 sekundi na dvama Ininim postrojenjima, u Dugom Selu i Ivanić-Gradu, i dokazale učestalo spaljivanje na baklji. Aktivisti upozoravaju da posebno zabrinjava lokacija u Dugom Selu zbog blizine obiteljskih kuća.
Satelitski podaci dobiveni su preko sustava VIIRS Nightfire, koji iz svemira prati toplinske potpise izgaranja plina na baklji. Tijekom veljače i ožujka analizom satelitskih podataka evidentiran je 71 slučaj spaljivanja u Hrvatskoj.
„Vlada govori o energetskoj sigurnosti, a dopušta kompanijama da rasipaju energiju i tako izbjegnu troškove usklađivanja s propisima. To je neodgovoran čin prema građanima i okolišu”, izjavila je Petra Andrić iz hrvatskog Greenpeacea i pozvala Vladu da striktno provodi nove propise o metanu i izradi plan za napuštanje fosilnog plina do 2035. godine.
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas