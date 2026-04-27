Nova Gradiška

Grgićevi konkurenti iz SDP-a i HDZ-a predali potpise za kandidaturu na prijevremenim izborima

Hina
Hina
27. tra. 2026. 15:11
Gradonacelnika Nove Gradiske Vinka Grgica, policija je privela na Zupanijski sud kod istraznog sudca. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Uoči prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, koji se trebaju održati 17. svibnja, potpise za kandidaturu Gradskom izbornom povjerenstvu predali su u ponedjeljak HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Bernardin Trnka i SDP-ov kandidat nezavisni Marko Ćosić.

HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka izjavio je nakon predaje potpisa kako je gradu nužna stabilizacija, te da žele da grad izađe iz apatije i stalnih političkih previranja.

SDP-ov kandidat nezavisni Marko Ćosić rekao je kako će tijekom službene kampanje koja slijedi predstaviti građanima svoj program za iduće dvije i pol godine. 

Prijedlozi kandidatura Gradskom izbornom povjerenstvu moraju biti dostavljeni najkasnije do 30. travnja. 

Svoju kandidaturu ponovno je najavio dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić, te DP-ova kandidatkinja Ivana Žulj Terzić. Grgić je podnio ostavku početkom ožujka nakon uhićenja zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela i boravka u istražnom zatvoru.

Grgić je već jednom, u listopadu 2020., podnio ostavku u sličnim okolnostima, no ponovno se kandidirao na izborima 2021. i pobijedio, a uvjerljivu pobjedu ostvario je i na prošlogodišnjim redovnim izborima.

