Grgićevi konkurenti iz SDP-a i HDZ-a predali potpise za kandidaturu na prijevremenim izborima

Uoči prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, koji se trebaju održati 17. svibnja, potpise za kandidaturu Gradskom izbornom povjerenstvu predali su u ponedjeljak HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Bernardin Trnka i SDP-ov kandidat nezavisni Marko Ćosić.
HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka izjavio je nakon predaje potpisa kako je gradu nužna stabilizacija, te da žele da grad izađe iz apatije i stalnih političkih previranja.
SDP-ov kandidat nezavisni Marko Ćosić rekao je kako će tijekom službene kampanje koja slijedi predstaviti građanima svoj program za iduće dvije i pol godine.
Prijedlozi kandidatura Gradskom izbornom povjerenstvu moraju biti dostavljeni najkasnije do 30. travnja.
Svoju kandidaturu ponovno je najavio dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić, te DP-ova kandidatkinja Ivana Žulj Terzić. Grgić je podnio ostavku početkom ožujka nakon uhićenja zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela i boravka u istražnom zatvoru.
Grgić je već jednom, u listopadu 2020., podnio ostavku u sličnim okolnostima, no ponovno se kandidirao na izborima 2021. i pobijedio, a uvjerljivu pobjedu ostvario je i na prošlogodišnjim redovnim izborima.
