Grlić Radman: Hrvatski državljanin otet u Maliju stigao kući

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u četvrtak je objavio da je hrvatski državljanin zatočen u Maliju pušten na slobodu te je stigao kući u Sarajevo.
„Zadovoljstvo nam je potvrditi da je hrvatski državljanin koji je bio zatočen u Maliju pušten na slobodu i stigao kući, u Sarajevo. To je lijepa vijest za njegovu obitelj, kojoj je bilo najteže, ali i za sve nas u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini”, napisao je hrvatski šef diplomacije na platformi X.
Zahvalio je svim hrvatskim institucijama i „bosanskohercegovačkim partnerima” – svom kolegi iz BiH Elmedinu Konakoviću te tamošnjem ministarstvu vanjskih poslova.
Zahvalu je uputio i hrvatskim veleposlanstvima u Alžiru, Rimu i Berlinu, koja su bila uključena u diplomatske aktivnosti vezane uz oslobađanje.
„Iako je odluka o putovanju osobna odgovornost, preporučujemo hrvatskim građanima da prije puta prate preporuke” MVEP-a, dodao je Grlić Radman.
Dvojica otetih stanovnika Bosne i Hercegovine nestali su početkom rujna u Maliju, a iza njihove otmice stoji džihadistička skupina JNIM, ogranak Al Kaide u afričkoj državi, prenose bosanskohercegovački mediji.
Mediji javljaju je o Mariju Kokorušu i Marinu Petroviću, dvojici avanturista koji su prije Malija proputovali brojne druge zemlje.
Kokoruš je elektrotehničar koji osim državljanstva BiH, ima i njemačko. Petrović je profesor na Strojarskom fakultetu u Sarajevu te posjeduje i hrvatsko državljanstvo.
