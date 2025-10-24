Grlić Radman putuje u Irak s predstavnicima Končara, HS Produkta i DOK-ING-a

"Energetika je izuzetno važna s obzirom na geopolitičku poziciju Hrvatske i činjenicu da je Hrvatska postala energetsko čvorište na ovom dijelu Europe i s obzirom na naše luke koje mogu biti ulazne točke za iračke gospodarstvenike i sve ono što Irak želi kako bi bio prisutan na europskom tržištu", rekao je hrvatski šef diplomacije na zajedničkoj konferenciji za medije s Huseinom prije godinu dana.