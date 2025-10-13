Rekla je da je s Grlićem Radmanom raspravljala o važnim temama vezanim za suradnju dviju zemalja u područjima, obrane, trgovine i ulaganja te da su razmijenili stavove o regionalnim i međunarodnim pitanjima koji pogađaju njihove zemlje i potvrdili predanost međunarodnom poretku temeljenom na pravilima.