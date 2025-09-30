Hrvatska reagirala na Trumpov plan za Gazu. Evo što kaže Grlić Radman

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman pozdravio je u utorak plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid rata u Gazi, istaknuvši da je to prilika za ostvaranje trajnog mira.
Oglas
Trumpov plan za Gazu utire put za okončanje sukoba i predstavlja priliku za trajan mir, napisao je hrvatski ministar na X-u.
Pošto je Izrael već prihvatio plan, sada je nužno da to učini i Hamas, bez odgađanja i s trenutačnim oslobađanjem talaca, dodao je.
"Ljudi u Gazi zaslužuju mir, a Hamas im to sada može to omogućiti", poručio je Grlić Radman.
Bijela kuća je sinoć objavila mirovni plan za Gazu od 20 točaka koji uključuje potpuno razoružanje Hamasa.
Uključuje i brzo oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca koje drži Hamas u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika i povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze.
Hamas neće imati nikakvu ulogu u upravljanju obalnim pojasom, a Izraelu je zabranjeno anektiranje teritorija. Umjesto toga, Pojasom Gaze će upravljati prijelazna vlada palestinskih tehnokrata pod nadzorom međunarodnog tijela.
Hamas, koji nije bio uključen u razgovore o mirovnom planu, u ponedjeljak je objavio da ga proučava "u dobroj vjeri".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas