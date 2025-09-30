Oglas

Pozdravlja plan

Hrvatska reagirala na Trumpov plan za Gazu. Evo što kaže Grlić Radman

author
Hina
|
30. ruj. 2025. 13:53
09.09.2025., Zagreb
Neva Zganec/PIXSELL

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman pozdravio je u utorak plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid rata u Gazi, istaknuvši da je to prilika za ostvaranje trajnog mira.

Oglas

Trumpov plan za Gazu utire put za okončanje sukoba i predstavlja priliku za trajan mir, napisao je hrvatski ministar na X-u.

Pošto je Izrael već prihvatio plan, sada je nužno da to učini i Hamas, bez odgađanja i s trenutačnim oslobađanjem talaca, dodao je. 

"Ljudi u Gazi zaslužuju mir, a Hamas im to sada može to omogućiti", poručio je Grlić Radman

Bijela kuća je sinoć objavila mirovni plan za Gazu od 20 točaka koji uključuje potpuno razoružanje Hamasa.

Uključuje i brzo oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca koje drži Hamas u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika i povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze.

Hamas neće imati nikakvu ulogu u upravljanju obalnim pojasom, a Izraelu je zabranjeno anektiranje teritorija. Umjesto toga, Pojasom Gaze će upravljati prijelazna vlada palestinskih tehnokrata pod nadzorom međunarodnog tijela.

Hamas, koji nije bio uključen u razgovore o mirovnom planu, u ponedjeljak je objavio da ga proučava "u dobroj vjeri". 

Teme
Donald Trump Gaza Hrvatska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ