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VATROGASCI NA TERENU

Grmljavinsko nevrijeme izazvalo čak četiri požara u Dalmaciji, u akciji i kanader

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Hina
|
21. lip. 2026. 19:44
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Vatrogasci - 193
Vatrogasci - 193

Grmljavinsko nevrijeme koje je u nedjelju kasno popodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak četiri požara, kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja, od kojih je jedan već ugašen, doznaje se od vatrogasaca.

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U Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split doznaje se da su požare najvjerojatnije izazvali udari gromova na nekoliko lokacija, a među prvima je vatra izbila kod Biska nedaleko od Trilja koju su vatrogasci ubrzo ugasili.

Više vatrogasaca s vozilima na terenu je i u Tugarama kod Omiša gdje je također izbio požar čije su širenje spriječili  i stavili pod kontrolu.

Treći je požar buknuo jako visoko u brdu iznad Vrgorca koji kontroliraju tamošnje vatrogasne snage.

Nisu bili ugroženi ljudski životi

Posljednji požar zabilježen je u Blacama na Klisu. Tamo je i dalje aktivan zbog čega je nešto prije 19 sati zemaljskim snagama na terenu u pomoć stigao kanader.

Požare gase deseci županijskih vatrogasaca, a na terenu gori uglavnom nisko raslinje i šuma.

Vatrogasci ističu da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi ljudski životi kao ni objekti.

Veličina opožarene površine bit će poznata tek nakon što svi požari budu ugašeni.

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