Gužva kod Male Kapele: Vozilo u kvaru blokira promet

Hina
09. ruj. 2025. 07:29
10.06.2025., Tunel Mała Kapela - Prva vjezba pod nazivom "Sigurnost 25" odrzana je na autocesti A1 od cvora Brinje do cvora Ogulin u oba smjera. Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Magla smanjuje vidljivost, povremena usporavanja

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a u krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski.

Povremena su usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Veća je gustoća prometa na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica u smjeru Bregane te se promet vodi usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Gužva i na A4

Na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba također je veća gustoća prometa te se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Veća je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

