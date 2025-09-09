Gužva kod Male Kapele: Vozilo u kvaru blokira promet

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
Magla smanjuje vidljivost, povremena usporavanja
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a u krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski.
Povremena su usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa.
Veća je gustoća prometa na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica u smjeru Bregane te se promet vodi usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
Gužva i na A4
Na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba također je veća gustoća prometa te se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
Veća je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
