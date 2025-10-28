Ministar pravosuđa o ustaškom pozdravu i Tomaševiću: Zabrane nikad nisu dobre

Podsjetio je da je u petak u Saboru prigodom izglasavanja niza zakona, među ostalim bio i ZKP. Razvidno je kako se radi o organskom zakonu, no stručne službe nisu to pravodobno zamijetile da je potrebno 76 glasova za njegovo izglasavanje, a bilo je 75. Prema tome nije donesen i mora se postići potrebna većina u Saboru, a procedura završava slanjem na potpis Predsjedniku koji ga mora potpisati i nakon toga ide objava u Narodnim novinama, rekao je Habijan.