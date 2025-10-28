Ministar pravosuđa o ustaškom pozdravu i Tomaševiću: Zabrane nikad nisu dobre

Ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan rekao je da je licemjerna najava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o zabrani drugog Thompsonovog koncerta u Zagrebu bude li izvedena pjesma Bojna Čavoglave, naglasivši da Tomašević time parazitira na ideološkim temama.
"Parazitira se na ideološkim temama"
"Osobno smatram da zabrane nikad nisu dobre", rekao je Habijan na pitanja novinara nakon sastanka čelnika vladajuće koalicije u utorak u Banskim dvorima.
Naglasio je kako je na djelu licemjerstvu kao i u drugim stvarima kada je ideologija u pitanju.
Ministar Habijan rekao je da se "parazitira na tim temama u nedostatku vlastitog sadržaja, a to se odnosi i na SDP, a u ovom slučaju na Možemo!".
Nameću se takve ideološke teme koje stvaraju opasne podjele u hrvatskom društvu i to sigurno nije dobro. Nije dobro da se u demokratskom društvu, pogotovo od strane onih koji su pobornici otvorenosti, tjera bilo kakvu zabranu" poručio je Habijan.
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Habijan izvijestio je također kako je na dnevnom redu sastanka čelnika vladajuće koalicije bilo nekoliko zakona iz resora ministra graditeljstva i prostornog uređenja i potpredsjednika Vlade Branka Bačića koji će uskoro biti i na Vladinoj sjednici- Predstavljene su i aktivnosti na međunarodnom planu.
Dodao je da je ministar rada Marin Piletić izvijestio o dosadašnjem tijeku pregovora sa sindikatima državnih i javnih službi te da očekuju nastavak konstruktivnih pregovora i da će krajnji rezultat biti razuman.
Zakon o kaznenom postupku
"Također je bilo riječi o Zakonu o kaznenom postupku (ZKP) i proceduri njegova donošenja u Hrvatskom saboru i razjasnili smo tu situaciju", rekao je ministar Habijan.
Podsjetio je da je u petak u Saboru prigodom izglasavanja niza zakona, među ostalim bio i ZKP. Razvidno je kako se radi o organskom zakonu, no stručne službe nisu to pravodobno zamijetile da je potrebno 76 glasova za njegovo izglasavanje, a bilo je 75. Prema tome nije donesen i mora se postići potrebna većina u Saboru, a procedura završava slanjem na potpis Predsjedniku koji ga mora potpisati i nakon toga ide objava u Narodnim novinama, rekao je Habijan.
S obzirom da Zakon nije donesen nema ni potrebe da se pokreće procedura suglasnosti s Ustavom, dodao je.
Ponovit će se procedura sukladno s Poslovnikom Hrvatskog sabora u roku od tri mjeseca i neće doći ni do kakvih radnji koje su danas tijekom dana iznijeli pojedini oporbeni zastupnici, istaknuo je ministar Habijan.
