Habijan se oglasio o neovlaštenom dijeljenju podataka osnovnih i srednjih škola

"Što se samih recidivista, što se tiče samih kazni, kroz ove zadnje izmjene koje će, drugi tjedan biti u Hrvatskom saboru, bitno je da više sud ne može ublažiti kaznu, smanjiti je za polovicu ako je bio takav obvezni prekršajni nalog, odnosno neće kroz presudu to moći umanjiti. Mislim da je to dobro, postoji mogućnost da platite na licu mjesta ili u onom roku koji imate platite kaznu prije nego dođe pred sud", naveo je ministar.