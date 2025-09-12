Hajdaš Dončić govorio o "suštini SDP-ovog prijedloga o ZDS"

"Ta analiza ne postoji. Svakome tko imalo razumije ekonomiju jasno je da će ta mjera utjecati na inflaciju. Mi imamo analitičan pristup i znamo kuda naše mjere vode, a nisam vidio kuda ova mjera vodi, što će to donijeti za Hrvatsku i kakva će biti inflacija nakon toga. Kao makroekonomist smatram da će biti veća i da će to biti velik inflatorni udarac i na troškove života i proizvodnje", ocijenio je.