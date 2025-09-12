Hajdaš Dončić govorio o "suštini SDP-ovog prijedloga o ZDS"

Hrvatska treba novi razvojni model usmjeren na produktivnost, poručili su iz SDP-a analizirajući učinak državnih subvencija na kretanje plaća i inflacije, a popuštanje mjera pomoći, što najavljuje Vlada, bit će velik inflatorni udarac na troškove života i proizvodnje.
"Postoji nekoliko društvenih problema u Hrvatskoj, a jedan od njih je i problem ekonomskog razvoja. Jasno je vidljivo da Hrvatska zaostaje za zemljama okruženja i EU po produktivnosti i plaćama", naglasio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
Vlada je, poručio je Hajdaš Dončić, svojim nečinjenjem zacementirala Hrvatsku na predzadnje mjesto po plaćama u EU. "Svima nam mora biti u fokusu ekonomija i ekonomski razvoj - ne rast, nego razvoj. To je ključno i to je naša linija razgraničenja s HDZ-om. Mi znamo kako to treba mijenjati", kazao je.
Hrvatska treba novi razvojni model baziran na industriji i energetskoj efikasnosti, sve je to povezano s produktivnošću i sve to dovodi do realnog rasta plaća, kazao je. "Od 15 gospodarskih djelatnosti koje imaju najmanju plaću, većina dolazi iz sektora s najmanjom produktivnošću. Nitko u ovoj prostoriji nema ništa protiv stranih radnika, ali kad to povežete s pričom o 180.000 izdanih radnih dozvola upravo za ljude koji rade u tim sektorima i da država kroz umanjenje mirovinskih doprinosa subvencionira do 2000 eura svakog stranog radnika, onda shvaćate nakaradnost modela", naveo je.
SDP je protiv subvencioniranja uvoza jeftine radne koja smanjuje najniže plaće i utječe na dohodovnu jednakost, istaknuo je predsjednik SDP-ovog Savjeta za gospodarski razvoj i turizam Josip Tica. Stoga predlažu da se ta sredstva usmjere u mjere koje mogu potaknuti rast produktivnosti u gospodarstvu.
Dok se Vlada hvali rastom gospodarstva, BDP-a i najmanjom nezaposlenošću ikada, nominalne plaće u Hrvatskoj su tek na 46 posto prosjeka EU, naveo predsjednik SDP-ovog Savjeta za regionalni razvoj i EU fondove Branko Grčić. Prosječni trošak rada u RH je 16,5 eura po satu dok je u EU 35,5, dodao je.
"Nakon svih povećanja plaća u zadnje dvije godine, Hrvatska je predzadnja na ljestvici po nominalnim i realnim zaradama, iza nas je samo Slovačka", kazao je.
Istovremeno cijene divljaju, a za rast plaća, naglasio je i on, ključna je produktivnost koja se zadnjih 10 godina povećala samo osam posto.
Smanjenje subvencija
Govoreći o najavama Vlade o popuštanju subvencija koje su do sada bile na snazi u borbi protiv inflatornih pritisaka, Hajdaš Dončić pita vladajuće na temelju koje analize uopće idu u tom smjeru.
"Ta analiza ne postoji. Svakome tko imalo razumije ekonomiju jasno je da će ta mjera utjecati na inflaciju. Mi imamo analitičan pristup i znamo kuda naše mjere vode, a nisam vidio kuda ova mjera vodi, što će to donijeti za Hrvatsku i kakva će biti inflacija nakon toga. Kao makroekonomist smatram da će biti veća i da će to biti velik inflatorni udarac i na troškove života i proizvodnje", ocijenio je.
Samom najavom o smanjenju subvencija Vlada je već digla stopu inflacije, dodao je Tica podsjetivši kako već tri godine ponavljaju da treba ulagati u energetsku efikasnost.
Upitan o SDP-ovu prijedlogu zakonske regulacije pozdrava Za dom spremni, Hajdaš Dončić je najavio kako će prijedloge izmjena Prekršajnog i Kaznenog zakona uputiti u saborsku proceduru kroz idućih mjesec dana.
"Za SDP je ZDS ustaški pozdrav. On je, osobito ovo ljeto, potaknut više Jandrokovićem nego Plenkovićem i postao društveni problem, a ako želite to riješiti, onda, za razliku od HDZ-a, nudite rješenja. To treba zakonom regulirati, ali sam svjestan da zbog nečinjenja '90-ih godina određena mjesta gdje su ljudi nosili te insignije, govorim o grobovima i spomen obilježjima, moraju ostati jer nitko pametan ih neće rušiti. To je suština našeg prijedloga, ali Plenković je kukavica jer se boji radikalne desnice", kazao je.
Populizmom je ocijenio stajališta nekih koji su za potpunu zabranu ZDS-a, ali bez rušenja nadgrobnih spomenika i groblja. "A ja sam za društveni dijalog", rekao je.
Kaznu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koju je dobio potpredsjednik Vlade Oleg Butković nije htio komentirati jer, kazao je, ne prati to.
