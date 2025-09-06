Profesor Beck komentirao javno mnijenje o ZDS: U kulturnom smo ratu

"U kulturnom smo ratu. Kulturni rat situacija je u koju društvo upadne kada nije važno što se radi, zašto se radi, koliko se plati, nego je važno što mislimo. U takvim situacijama nastanu dva tabora, imate samo dvije adrese za izabrati. Ideologija sve proguta, kada gledate naše portale - ideologija će sve progutati. Jako se pokreće osjećaj moralnosti - mi smo moralniji od vas, ili vi ćete biti moralniji od nas", objašnjava Boris Beck za RTL.