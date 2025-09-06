Profesor Beck komentirao javno mnijenje o ZDS: U kulturnom smo ratu

Boris Beck, pisac, publicist i profesor s Fakulteta političkih znanosti, prokomentirao je istraživanje RTL-a o pozdravu "Za dom spremni" i atmosferi koja vlada u Hrvatskoj. Prema njegovim riječima, društvo je zapelo u dubokim podjelama.
"U kulturnom smo ratu. Kulturni rat situacija je u koju društvo upadne kada nije važno što se radi, zašto se radi, koliko se plati, nego je važno što mislimo. U takvim situacijama nastanu dva tabora, imate samo dvije adrese za izabrati. Ideologija sve proguta, kada gledate naše portale - ideologija će sve progutati. Jako se pokreće osjećaj moralnosti - mi smo moralniji od vas, ili vi ćete biti moralniji od nas", objašnjava Boris Beck za RTL.
Tradicionalni protiv kozmopolitskih
Na pitanje raste li u Hrvatskoj domoljublje ili ustašizacija, Beck odgovara kako zbog kulturnog rata uvijek postoje dvije suprotstavljene skupine.
"Jedna je, mogli bismo reći, tradicionalna, više ih zanima povijest, zajedništvo, vjera, domovina, nacija. Druga je kozmopolitska, više individualna. Napredna, mogli bismo reći, ali onda bi ovi bili nazadni. Nije dobra riječ, nedostaje mi", priča Beck. Dodaje kako su te skupine uglavnom podjednake, iako se u nekim situacijama, poput Thompsonova koncerta, vidi da jedna strana prevladava.
"Čini mi se da je i jedno i drugo legitimno - i osjećaj zajedništva i individualnosti. Mislim da on u većini ljudi vlada istovremeno, ali zbog kulturnog rata morate se brzo izjasniti. Tito ili Staljin? Brzo", nastavlja.
"Prije nije bilo tako strašno"
Beck tvrdi da u našem društvu nedostaje tolerancije, za što djelomično krivi društvene mreže koje omogućuju anonimnost.
"Neće meni netko nešto reći na ulici, ali na internetu mi svašta kažu i uopće se ne osjećaju loše. To govori da nam je ideologija važnija od ljudi", ističe.
Upozorava da se politička atmosfera neprestano zagrijava. "Prije 20, 30 godina nije bilo tako strašno. Sve je toplija, kao što se klima zagrijava. Neke veze, neki ljudi koji su mogli sjediti za istim stolom ili u redakciji, danas više ne mogu."
Kome odgovaraju napetosti?
Na pitanje kome takve tenzije idu u prilog, Beck odgovara: "Ekstremistima i ljudima koji nemaju što ponuditi. Netko tko ima svoj život, nešto radi, stvara i time je zadovoljan, to ne zanima. Čovjek koji je prazan i koji nema nikakav drugi sadržaj nudit će vam ekstremnu ideologiju."
Osvrnuo se i na festivale, poput šibenskog FALIŠ-a. "Mislim da tu nije stvar hoćemo li to plaćati ili ne. Ne vidim neki problem, u ovoj zemlji plaćaju se najgore ludosti, plaćamo mirovine estradnim zvijezdama. Kod nas ima novaca samo za ludosti. Neka se plaća, ne vidim problem", kaže.
Ipak, bio je kritičniji prema današnjem prosvjedu/performansu organizatora festivala "Nosi se" u Benkovcu. "Baš sam gledao u Benkovcu, 20 ozbiljnih ljudi nosi kamenčiće. Sada je to neki performans, to zdrav čovjek u tačkama donese za 10 minuta. Nemojmo to zvati umjetnošću", zaključuje Beck.
