Plenković: Izjave SDP-ovog Hajdaš Dončića su nebulozne, nema ništa bitno reći

No, naglasio je Plenković, "ovo ljeto sam bio u sedam, osam, devet hrvatskih gradova na obali i nigdje nisam vidio revizionizam ni ustaštvo, niti sam vidio neke horde koje mijenjaju Hrvatsku svaki dan. Dapače, vidio sam ljude koji žive u miru i bave se svojim stvarima - gledaju u turizam, kakva im je plaća, kakva im je mirovina, koliki je gospodarski rast te kolika je zaposlenost i nezaposlenost. To su teme koje ih zanimaju", istaknuo je predsjednik Vlade.