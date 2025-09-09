Nakon Nacionalnog odbora HDZ-a
Plenković: Izjave SDP-ovog Hajdaš Dončića su nebulozne, nema ništa bitno reći
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak kako su potpuno nebulozne teze i tlapnje šefa SDP-a Siniše Hajdaš Dončića, koji je ustvrdio da je premijer 'dopustio rascjep u društvu', te dodao da Hajdaš Dončić nema ništa reći o bitnim stvarima u Hrvatskoj.
Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a Plenković je na upite novinara komentirao izjavu predsjednika SDP-a Hajdaša Dončića koji je subotu u Tuheljskim Toplicama predsjednika Vlade RH nazvao 'kukavicom' ustvrdivši da je 'dopustio rascjep u društvu', odnosno da 'jedan identitet prevlada i nametne svoj izričaj svima ostalima u Hrvatskoj'.
"To su potpune nebulozne teze i tlapnje ljudi koji nemaju ništa reći o bitnim stvarima u Hrvatskoj i izmišljaju", rekao je premijer Plenković novinarima.
Naglasio je kako ljudi koji nemaju što bitno reći o bitnim stvarima u Hrvatskoj, žele politički u javnosti, i medijski, te kroz sve moguće potpore i nevjerojatna tumačenja učiniti 'virtualni napor' ne bi li se HDZ pomaknu s desnog centra i otišao krajnje desno.
Jer, kako misle, "kada HDZ ode krajnje desno onda ljevica pobjeđuje. Nismo mi ovdje budale da to ne vidimo i ne kužimo što je srce tog narativa", istaknuo je Plenković.
"Prvo, to nije istine. Drugo, mi se nigdje nismo pomaknuli i, treće, oni nemaju ništa bitno za reći o bilo kojoj temi. I love se te teme i to još na neistinit način", dodao je premijer istaknuvši kako većinu ljudi u Hrvatskoj niti ne zanima.
Plenković ocjenjuje da je Hajdaš Dončić nakon dva koncerta Marka Perkovića Thompsona (na Hipodromu i u Sinju) izabrao ideologizirati političku raspravu u Hrvatskoj.
"Nigdje nisam vidio revizionizam ni ustaštvo"
Kaže kako smo u Hrvatskoj ovo ljeto gledali gdje se međusobno nabacuju svi mogući akteri lijeve provenijencije (stranke ili ljudi lijevih političkih stajališta u medijima) ne bi li ta tema izdominirala javnim političkim prostorom
No, naglasio je Plenković, "ovo ljeto sam bio u sedam, osam, devet hrvatskih gradova na obali i nigdje nisam vidio revizionizam ni ustaštvo, niti sam vidio neke horde koje mijenjaju Hrvatsku svaki dan. Dapače, vidio sam ljude koji žive u miru i bave se svojim stvarima - gledaju u turizam, kakva im je plaća, kakva im je mirovina, koliki je gospodarski rast te kolika je zaposlenost i nezaposlenost. To su teme koje ih zanimaju", istaknuo je predsjednik Vlade.
Dodao je kako postoji jedan balon ljudi koji se bavi tom temom i koji na toj temi želi politički profitirati, a SDP ponovno bira ideološku temu oko koje će graditi svoju političku priču.
"Vlada će se nastaviti baviti konkretnim stvarima"
Za razliku od njih, Vlada će se nastaviti baviti konkretnim stvarima i projektima za društvo, državu i hrvatske građane kao što su to radili proteklih devet godina, rekao je Plenković.
"Nama je Hajdaš Dončić četvrti predsjednik SDP-a, pa možda dođe vrijeme da dočekamo i petoga. Želimo mu svu sreću", poručio je.
Zamoljen za komentar SDP-ove inicijative za izmjenom Kaznenog zakona kako bi se strože sankcioniralo veličanje i isticanje ustaštva, fašizma i četništva, premijer je poručio kako nema nikakvih novih zabrana, a i sada je sve regulirano.
"Sada je sve regulirano, samo treba pametno postupati"
"Svako novo zabranjivanje će vam samo u našem političkom prostoru, ovakav kakav je, dovesti do većeg korištenja svih simbola koji nisu primjereni. A i sada je sve regulirano, samo treba to pametno postupati onih koji trebaju postupati", naglasio je Plenković.
Zamoljen za komentar činjenice da su navijači Crne Gore na jučerašnjoj utakmici sa Hrvatskom razvili transparent porukom: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", odgovorio je kako je to vidio samo u medijima te nije stigao biti na utakmici. "Simpatična je ta poruka i to je uvijek dobro"; poručio je.
Vezano uz otvorena pitanja sa Crnom Gorom, Plenković je istaknuo da postoji nekoliko međusobnih radnih skupina koje razgovaraju o svim otvorenim pitanjima.
EK odobrila Hrvatskoj 1,7 milijardi eura za obranu
Plenković je također izvijestio da je danas Europska komisija iz instrumenta SAFE za europsku obranu našoj zemlji odobrila 1,7 milijardi eura.
"Time su dali potporu ambicijama naše Vlade da do 2035. ispuni obaveze iz summita NATO-a u Den Haagu da izdvajamo oko 3,5 posto BDP-a za hrvatsku vojsku za obranu", zaključio je predsjednik Vlade RH
