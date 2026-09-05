nakon prosvjeda
SDP: HDZ koji je urušio sustav ne može biti taj koji će ga popraviti
Iz SDP-a su u subotu priopćili da su članovi te stranke iz cijele Hrvatske došli u Zagreb kako bi podržali građane na prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" i jasno poručili da problem 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću nije samo problem Like, već pitanje odgovornosti cijele države i sustava koji je godinama urušavan.
Oglas
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na prosvjedu je bio u pratnji saborskih zastupnica i zastupnika SDP-a te je poručio: "Političarima je ovdje mjesto jer je ovo političko pitanje i pitanje sustava. Slažem se da političari ne trebaju govoriti, ali moraju biti ovdje."
Istaknuo je i da je došao podržati građane koji traže odgovornost i rješenje problema koji ugrožava njihovu sigurnost, zdravlje i okoliš. "A premijer je rekao da mi ovdje ne trebamo biti? Koji premijer, Vučić ili Plenković? Pucao si je u koljeno tom izjavom. Nema razlike između njega, Vučića i Orbana", poručio je Hajdaš Dončić.
Iz SDP-a su poručili da, dok se premijer skriva od građana, oni su 10. kolovoza javnosti predstavili konkretan i stručan plan sanacije problema u Gospiću.
"SDP je predložio osnivanje međusektorskog kriznog stručnog stožera s građanskim nadzorom i uključivanjem domaćih i međunarodnih stručnjaka, uspostavu nepropusnog platoa i privremene hale pod negativnim tlakom, obradu otpada mobilnim postrojenjima, razdvajanje otpada na frakcije te energetsku oporabu gorive plastike i zbrinjavanje inertnog dijela. Završni korak je demontaža opreme, potpuno ozelenjavanje i hortikulturna revitalizacija prostora. Plan je predviđen za provedbu u roku od 12 do 24 mjeseca", kalazi su.
Istodobno, najavili su i vraćanje Inspekcije zaštite okoliša u Ministarstvo zaštite okoliša kako bi se ojačali stručni nadzor, odgovornost i sposobnost države da pravodobno reagira.
"Ovo nije incident koji se dogodio preko noći. Ovo je posljedica sustava koji je HDZ godinama slabio i urušavao. Zato je danas važno reći jasno: HDZ koji je urušio sustav ne može biti taj koji će ga popraviti. Građani Like danas su poslali snažnu poruku – dosta je nebrige, dosta je šutnje i dosta je prebacivanja odgovornosti", rekli su i zaključili da će nastaviti biti uz građane i boriti se za Hrvatsku u kojoj se zakoni poštuju, institucije rade svoj posao i u kojoj nitko neće profitirati tako da ugrožava zdravlje ljudi i hrvatsku zemlju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas