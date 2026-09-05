SDP: HDZ koji je urušio sustav ne može biti taj koji će ga popraviti

"Ovo nije incident koji se dogodio preko noći. Ovo je posljedica sustava koji je HDZ godinama slabio i urušavao. Zato je danas važno reći jasno: HDZ koji je urušio sustav ne može biti taj koji će ga popraviti. Građani Like danas su poslali snažnu poruku – dosta je nebrige, dosta je šutnje i dosta je prebacivanja odgovornosti", rekli su i zaključili da će nastaviti biti uz građane i boriti se za Hrvatsku u kojoj se zakoni poštuju, institucije rade svoj posao i u kojoj nitko neće profitirati tako da ugrožava zdravlje ljudi i hrvatsku zemlju.