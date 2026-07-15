Trogrlić za N1: Dva su razloga zbog kojih mislim da Milanović zaista neće ići na parlamentarne izbore

"Ako smo nešto naučili od Milanovića, onda je to da nas redovito iznenađuje i da ako nešto izjavi to ne znači da se već sutra okolnosti ne mogu promijeniti tako da i on promijeni svoju odluku. No čini mi se da ta tema doista jest iza nas iz više razloga. Prvo, sve dok postoji Milanovićeva sjena, ispod te sjene ne može rasti rejting Siniše Hajdaša Dončića. I drugo, Možemo! kontinuirano pokazuje kao stranka koja nije spremna stati iza Milanovića kao lidera. A SDP bez čvrste koalicije s Možemo! nema što raditi na parlamentarnim izborima."