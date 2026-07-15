POLITIČKI KOMENTATOR
Trogrlić za N1: Dva su razloga zbog kojih mislim da Milanović zaista neće ići na parlamentarne izbore
U Novom danu N1 televizije gost Tihomira Ladišića bio je komunikacijski stručnjak i politički komentator Jerko Trogrlić. Osvrnuo se na kraj proljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora i druge aktualnosti na političkoj sceni.
"Proteklih mjeseci tema inflacije bila je jako važna i prisutna u Saboru, a mislim da ju je oporba dobro digla na dnevni red političkih rasprava, kao i pitanje Medikola", kazao je Trogrlić.
U tom smislu, sukob s predsjednikom Zoranom Milanovićem dobro dolazi i premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi jer skreće pozornost s tema koje opozicija pokušava nametnuti.
"Sukob s Milanovićem oko odlaska vojnika na mimohod u Parizu dobro je došao Plenkoviću jer je Milanović eskalirao tu temu, a to nije tema za koju se građani mogu snažno i emotivno vezati, pogotovo ne s argumentima koje je Milanović iznosio i njegovim ponašanjem na pressicama i prema novinarima. Iza Milanovićevih argumenata i s oporbene je strane malotko mogao stati osim SDP-a. Čak je i Možemo! ostao suzdržan."
"Možemo! je HDZ-ova crvena krpa za desne birače"
Na pitanje Tihomira Ladišića zašto je oko većine tema HDZ-u u fokusu Možemo!, a ne SDP, Trgorlić je kazao kako je SDP nedovoljno daleko od pojedinih HDZ-ovih stajališta za razliku od Možemo!.
"Iz HDZ-ove perspektive Možemo! je puno ljevija i ekstremnija komponenata te koalicije s SDP-om i za centralno desno i još desnije biračko tijelo Možemo! je crvena krpa koja može poslužiti za homogenizaciju birača. Isto tako, Možemo! je dugo držao poziciju moralne ispravnosti i čistoće, ali na neke afere u Zagrebu pa i sumnje oko supruga zastupnice Ivane Kekin, HDZ je pokušao odgovoriti stvaranjem dojma da su svi isti i da ovi nemaju pravo upirati prstom u njih. Kekin i Sandra Benčić vrlo oštro idu prema HDZ-u pa je njima u cilju otupjeti oštricu njihovih napada", kazao je.
"U Milanovićevoj sjeni rejting Hajdaša Dončića ne raste"
Ladišić je Trogrlića pitao i je li Milanović izjavom da ne namjerava ići na parlamentarne izbore ta tema doista skinuta s dnevnog reda.
"Ako smo nešto naučili od Milanovića, onda je to da nas redovito iznenađuje i da ako nešto izjavi to ne znači da se već sutra okolnosti ne mogu promijeniti tako da i on promijeni svoju odluku. No čini mi se da ta tema doista jest iza nas iz više razloga. Prvo, sve dok postoji Milanovićeva sjena, ispod te sjene ne može rasti rejting Siniše Hajdaša Dončića. I drugo, Možemo! kontinuirano pokazuje kao stranka koja nije spremna stati iza Milanovića kao lidera. A SDP bez čvrste koalicije s Možemo! nema što raditi na parlamentarnim izborima."
Trogrlić smatra kako je Hajdašu Dončiću sada otvoren prostor da konačno pokaže može li biti lider opozicije.
"To ne znači da Milanović nestaje s pozornice kao glavni oporbeni trubadur. On i dalje svojim sukobom s Plenkovićem privlači previše pažnje na sebe i na teme koje su njemu u ovom trenutku dominantne, a ne znači da idu u korist opozicije", dodao je.
"HDZ lidera neće micati sve dok ne izgubi na zborima"
Osim toga, Trogrlić je podsjetio kako je Milanović na parlamentarnim izborima gubio i od Ive Sanadera i od Tomislava Karamarka i od Plenkovića.
"Dobio je jedino izbore protiv Jadranke Kosor kada je HDZ doslovno bio na koljenima."
S druge strane, Ladišić je upitao Trogrlića je li za HDZ problem to što je Plenković najdugovječniji premijer i lider stranke.
"Kada ste dugo na vlasti nastaje zasićenje. No HDZ si ne bi nikada dozvolio micanje lidera sve dok taj ne izgubi na izborima. A Plenković je HDZ-u osigurao tri pobjede na izborima. Možda postoji opcija o kojoj se već puno spekuliralo, a može se i sada, da Plenković ode van na neku poziciju. Mislim da je to jedini način na koji može doći do promjene unutar HDZ-a uoči idućih izbora."
"Loš rejting DP-a problem je i za HDZ"
Osvrnuo se Trogrlić i na Domovinski pokret (DP) i pitanje je li Rezolucijom o Hrvatima u BiH uspio popraviti loš rejting.
"Njihov nizak rejting nije problem samo za njih, nego i za HDZ. HDZ-u se kontinuirano događa da u koalicijama redovito kanibalizira svoje partnere koji su desnije od njega pa na idućim izborima tih partnera više nema. DP je možda zaustavio pad, ali je danas tek sjena onog DP-a s prošlih izbora. Nakon idućih izbora njihov parlamentarni status neće biti upitan, ali snagu kakvu su imali 2024. više ne mogu ni sanjati", ustvrdio je.
Rezolucijom o pravima Hrvata u BiH, smatra Trogrlić, u DP-u su pokušali prikazati se kao veći domoljubi i borci za prava Hrvata u BiH nego HDZ.
"Taktički je to bilo pogrešno jer se događa prije izbora u BiH kada su izborna pravila tamo već uspostavljena. Tom rezolucijom možda su zaustavili pad svoga rejtinga, ali sigurno nisu postigli ono čemu su se nadali."
"U Mostu su vrlo vrijedni, biraju zapaljive teme"
Na koncu je Ladišić pitao Trogrlića i za Most. Računaju li s tim da se bez njih neće moći formirati vlada nakon sljedećih izbora? Trogrlić kaže kako se u trenutku pada rejtinga DP-a i dok na sceni nema važnije stranke desnije od HDZ-a, puno glasova s te strane, a i onih protestnih, prelijeva Mostu.
"Vrlo su vrijedni, kvalitetno rade i jako dobro biraju zapaljive teme koje mogu mobilizirati dio biračkog tijela. Njihova sudbina će jako ovisiti i o tome što će se dogoditi na desnom spektru gdje postoji veliki bazen birača nezadovoljnih HDZ-om. Nisam siguran koliko Most uopće žele biti na vlasti, ali bit će ozbiljan parlamentarni faktor nakon sljedećih izbora", kazao je.
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