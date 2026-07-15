"Kroz svoju povijest je SDP nebrojeno puta pokazao da je spreman donositi odluke i kad mu to ide na štetu kod birača. Stalo nam je da Ustavni sud funkcionira i to smo komunicirali od prvog dana. Kako su dosad birani suci? Dogovorom dvotrećinske većine i SDP je uvijek pokazivao spremnost na dijalog. Jasno, HDZ i mi se nećemo uvijek složiti oko svih imena. Zašto je zapelo ovog puta? Naime, 7. siječnja ove godine smo svjedočili velikoj autoritativnoj želji Andreja Plenkovića da izađe s "2-1" i uvjetuje na način da kaže kako priznaje samo sud svoje partije. Rekli smo mu da to neće proći", objasnio je i naglasio da će SDP-ov stav biti poznat do jeseni.