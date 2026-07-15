OPTIMIZAM U SDP-u
Jakšić za N1: Naše ankete pokazuju da ćemo pobijediti HDZ na izborima
Potpredsjednik SDP-a i član saborskog Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP), komentirao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića najvažnije teme posljednjih dana.
Na samom se početku dotaknuo pitanja korupcije, povodom posljednjih uhićenja, u kojima je priveden i proslavljeni nogometaš Dario Šimić.
"Sama tema korupcije za nas je bitna i SDP je svjestan uloge koju ima. Ona je u našim budućim programskim deklaracijama", izjavio je Jakšić pa nastavio:
"Izašli smo sa svojim prijedlozima i kako promijeniti model financiranja hrvatskog sporta. Imali smo svega i svačega, a novac nije završavao tamo gdje je trebao. Čast iznimkama, oni koji odlučuju su "nalinkani" na HDZ. Stoga, jasna je naša linija na ovu temu, ne samo u sportu nego i zdravstvu, poljoprivredu, energetiku..."
Objasnio je i stav SDP-a o članovima stranke koji su pod istragom, kao gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj.
"Svakog svog člana pod istragom smo suspendirali i čekali kraj postupka. Gradonačelnik Varaždina biran je od građana, a u stranci nema nikakvu funkciju pa nije ni mogao biti suspendiran. No, meni je taj slučaj čudnjikav, ali ne znam sve detalje."
U kontekstu istraga i hrvatskog pravosuđa, spomenuo je glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića te ponovio da su oko njega i dalje brojni upitnici.
"On neće promijeniti percepciju o hrvatskom pravosuđu jer tu su još policija, sudovi..."
Podsjetio je da cijeli sustav treba "očistiti".
"Za to su potrebne politička volja i hrabrost, koju HDZ nema, u to sam siguran."
Komentirao je i izbor sudaca Ustavnog suda.
"Kroz svoju povijest je SDP nebrojeno puta pokazao da je spreman donositi odluke i kad mu to ide na štetu kod birača. Stalo nam je da Ustavni sud funkcionira i to smo komunicirali od prvog dana. Kako su dosad birani suci? Dogovorom dvotrećinske većine i SDP je uvijek pokazivao spremnost na dijalog. Jasno, HDZ i mi se nećemo uvijek složiti oko svih imena. Zašto je zapelo ovog puta? Naime, 7. siječnja ove godine smo svjedočili velikoj autoritativnoj želji Andreja Plenkovića da izađe s "2-1" i uvjetuje na način da kaže kako priznaje samo sud svoje partije. Rekli smo mu da to neće proći", objasnio je i naglasio da će SDP-ov stav biti poznat do jeseni.
Koalicija s Možemo?
"Bit će to tijekom jeseni, tu se ništa nije promijenilo. Imali smo predstavljanje programa, ideja i politike po cijeloj Hrvatskoj. Sad ćemo uskladiti programske točke i izaći sa svime tijekom jeseni. Kad vidimo kakvu je nervozu ta kampanja izazvala kod HDZ-a i Plenkovića, rekli bismo da smo napravili nešto uspješno. Također, reakcije građana su bile odlične, ali ne mogu reći da me to veseli jer, kad se ode iz Zagreba i čuje kako žive ljudi, stvarno ti postane do kraja jasno koliko je dubok korijen problema koji imamo i koliko borbe će nam trebati da to promijenimo."
Pet ključnih tema
Otkrio je pet ključnih tema kojima će se baviti kao stranka i kroz koaliciju.
"Prvo je egzistencija, od plaća, mirovina, troškova... Drugo je zdravstvo jer nikad više nemedicinskog osoblja, a nikad više koruptivnih afera u sustavu. Treća je povećanje produktivnosti u kontekstu promjene strukture hrvatskog gospodarstva jer imamo veliki potencijal. Četvrta tema je instinucionalna - funkcioniranje javne uprave. A peta je kultura."
Hoće li SDP predstaviti Vladu u sjeni, ljude koji bi trebali mijenjati resore?
"Ovo su početne točke, nakon njih idu jasne politike za svaku temu koju sam spomenuo. Duboko smo svjesni da moramo komunicirati s građanima. To je ozbiljan posao, ali imamo spreman program. Naravno da predsjednik Siniša Hajdaš Dončić ima, neću reći obrise svog tema, ali popriličan kadrovski rezervoar kapaciteta ljudi koji mogu obnašati najodgovornije dužnosti u Hrvatskoj."
Može li Hajdaš Dončić biti lider i premijer?
"Definitivno."
Zašto to ne pokazuju ankete?
"Mogao bih vam sad nabrojati jako puno primjera ljudi, ne samo u Hrvatskoj nego i svijetu, koji nisu u istraživanjima imali prednost, ali su došli do pozicija, pobijedili i neki od njih su ušli u povijest. Hajdaš Dončić je već bio biran za župana, ministra i saborskog zastupnika, nekoliko puta je nosio SDP-ove liste u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ima ogromno iskustvo pa ga idemo pustiti da radi."
Može li kandidat za premijera biti netko osim njega?
"Ne, ne vidim to. Teško mi je nešto dodati ili oduzeti."
Zoran Milanović i njegova pozicija?
"To je paralela za nešto otprije dvije godine, a u međuvremenu je uvjerljivo pobijedio na izborima i daljnje ambicije je iskomunicirao sam. Hoće li nešto mijenjati, treba pitati njega."
Učinio je to ulaskom na parlamentarne izbore prije dvije godine, ali SDP nije pobijedio.
"Moj osobni pogled na to sve skupa jest da cijela priča nije bila do kraja komunikacijski pripremljena. U trenutku kad je objavio kandidaturu, došlo je do ogromnog skoka i ankete su pokazale da bi SDP trebao pobijediti. Tad dolazi do onoga hoće li napustiti predsjedničku poziciju ili neće, onda su stigla sva ona pitanja ustavnosti, Ustavni sud mu sve zabranjuje i ima onaj divljački nasrtaj za SDP, gdje govore da će nas kazniti ako se kandidira. Tu smo došli do faze gdje imamo kandidata koji to nije, nema sučeljavanja... Osobno, tad bih dao ostavku i izašao na izbore."
Ali, to je stvar prošlosti, SDP, kaže, gleda prema naprijed i Jakšić je uvjeren u pobjedu.
"Imamo interne ankete i one pokazuju da smo jači od HDZ-a. Neću o brojkama, ali nije riječ o statističkoj grešci. No, imali smo već takve situacije pa ne bih o tome."
Osim Možemo, kao partnere vidi IDS, Nezavisnu platformu Sjever...
"Sve ovisi i o tome s kime će HDZ. Primjerice, ako nastave ići desno, pitanje je hoće li HSLS i HNS to vidjeti kao prihvatljivo."
Dotaknuo se i mimohoda u Parizu, kao i cijele teme oko Ukrajine i Koalicije voljnih.
"Jasno smo komunicirali da nitko u SDP-u nije protiv humanitarne pomoći Ukrajini, ali ne pristajemo slati vojsku u rat. Osobnog stava sam da je Hrvatskoj Koalicija voljnih nepotrebna. A na mimohodu Hrvatska u ovakvom okviru koji je bio zadan, nije trebala biti u Parizu. Možda da predsjednik i premijer komuniciraju, ali ovako ne. Kad imamo ovakvu paralizu sustava i Plenkovićevo kršenje Ustava, ne. No, trebam spomenuti da je Aleksandar Vučić bio tamo kao veliki prijatelj Francuske, a onda valjda i nas", kazao je Mišel Jakšić te na kraju naglasio da bi Ustavni sud trebao reagirati na sukob Plenkovića i Milanovića.
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