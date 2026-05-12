A3 i A1

HAK javlja o više prometnih nesreća na autocestama, stvaraju se kilometarske kolone

author
Hina
12. svi. 2026. 18:24
HAK
Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru Lipovca, kolona je na mjestu nesreće oko pet kilometara, a na čvoru Križ oko tri kilometra, izvijestio je u utorak predvečer Hrvatski autoklub (HAK).

Prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, a kolona je oko sedam kilometara.

HAK je izvijestio i o nesrećama na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb u smjeru Bregane, na A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba te između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba.

Zbog stabla na kolniku prekinut je promet županijskom cestom Lijevi Dubrovčak-Mahovo.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u gorju pada snijeg. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na nekim državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

